«В конечном итоге проигрывают все». К чему приведут протесты в Белоруссии и что ждет Лукашенко

Напомним, на прошлой неделе в Белоруссии прошли президентские выборы, победителем которых, согласно официальным данным, вышел Александр Лукашенко. Чистота и непредвзятость политической кампании изначально вызывала сомнения у представителей белорусской оппозиции.
Результаты же выборов с теми 80%, которые набрал Лукашенко, стали спусковым крючком для начала массовых волнений в городах Белоруссии.
Предсказуемый сценарий
Впрочем, попытка дестабилизации со стороны оппонентов власти была предсказуема, полагает политолог Константин Лукин.
«Изначально было понятно, что в Белоруссии будут „обкатывать“ попытку смены власти насильственным путем. В последние 10 дней перед выборами представители оппозиции всеми возможными путями „заряжали“ людей на то, чтобы выйти на улицы. Оппозиция в стране достаточно слаба и она понимала, что на выборах ей победить не удастся. Поэтому был взят курс на дестабилизацию обстановки», — отмечает эксперт.
Впрочем, нельзя не признать и того, что к этому были готовы и власти Белоруссии, которые, если смотреть на ситуацию со стороны, весьма успешно справляются с протестной волной и нейтрализуют очаги уличных протестов.
«Самая главная проблема в стране заключается в том, что ни власть Белоруссии, ни оппозиция вообще не ведут никакого диалога. В конечном итоге от этого проигрывают все», — констатирует собеседник.
Транзит власти
В то же время, по словам Константина Лукина, после президентских выборов белорусы проснулись в новой стране. Политолог уверен, что Лукашенко действительно победил на выборах, хотя, вероятно, и не с тем процентом голосов, которые были озвучены официально. Однако протесты и банальные уличные драки, подчеркивает эксперт, «разрушили сакральность власти».
«Если раньше Лукашенко опирался на народ, то теперь он вынужден опираться на силовиков и государственный аппарат. В известном смысле, он стал, что называется, хромой уткой», — указывает собеседник, акцентируя внимание на том, что все это делает вопрос транзита власти в Белоруссии как никогда актуальным.
По словам эксперта, свой новый президентский срок белорусский лидер, скорее всего, досидит до конца, однако новая политическая парадигма и зависимость от истеблишмента заставят его «бояться своего окружения даже больше, чем улицы».
Революции не предвидится, но…
События в Минске и других городах страны заставляют говорить о серьезных подвижках в белорусском обществе, отмечает политолог Ярослава Шашкова.
«То, что общество в Белоруссии изменилось, говорят все. Мы видим, как на улицы вышла молодежь, которая выросла в иных информационных условиях и по-иному смотрит на события. Мы видим, как в Белоруссии становится все более популярными лозунги в стиле «Мы не 6%". Это значит, что общество требует не пренебрегать его мнением», — говорит собеседница.
По словам эксперта, в известном смысле можно провести параллель между тем, что сегодня происходит в Белоруссии, и тем, что происходило на улицах российских городов в конце 2011 — первой половине 2012 года.
«Парадокс в том, что общество требует от власти соблюдать законы, которые властью и были написаны. В этом смысле это не просто выплеск недовольства, это показатель сдвига в массовом сознании», — подчеркивает Ярослава Шашкова.
Что же касается прогнозов, то по мнению политолога, в Белоруссии «вряд ли случится революция, в результате которой режим Лукашенко рухнет».
Но в то же время, дать точный сценарий, который будет реализован в братской стране, очень сложно — на события влияет огромное количество факторов, начиная от экономики, заканчивая геополитической обстановкой в мире.