«В конечном итоге проигрывают все». К чему приведут протесты в Белоруссии и что ждет Лукашенко

События, которые разворачиваются в Белоруссии на фоне президентских выборов, заставляют с тревогой смотреть на ситуацию в этой стране. Протесты, баррикады, задержания, массовые противостояния граждан и силовиков — картина, далекая от того, чтобы говорить о стабильности в братской республике. Редакция altapress.ru спросила у алтайских политологов, что следует видеть за событиями в Белоруссии и узнала, как может развернуться политическая ситуация в ближайшее время.

Напомним, на прошлой неделе в Белоруссии прошли президентские выборы, победителем которых, согласно официальным данным, вышел Александр Лукашенко. Чистота и непредвзятость политической кампании изначально вызывала сомнения у представителей белорусской оппозиции.

Результаты же выборов с теми 80%, которые набрал Лукашенко, стали спусковым крючком для начала массовых волнений в городах Белоруссии.

Предсказуемый сценарий

Впрочем, попытка дестабилизации со стороны оппонентов власти была предсказуема, полагает политолог Константин Лукин.

«Изначально было понятно, что в Белоруссии будут „обкатывать“ попытку смены власти насильственным путем. В последние 10 дней перед выборами представители оппозиции всеми возможными путями „заряжали“ людей на то, чтобы выйти на улицы. Оппозиция в стране достаточно слаба и она понимала, что на выборах ей победить не удастся. Поэтому был взят курс на дестабилизацию обстановки», — отмечает эксперт.

Впрочем, нельзя не признать и того, что к этому были готовы и власти Белоруссии, которые, если смотреть на ситуацию со стороны, весьма успешно справляются с протестной волной и нейтрализуют очаги уличных протестов.

Протесты в Белоруссии. Фото из открытых источников.

«Самая главная проблема в стране заключается в том, что ни власть Белоруссии, ни оппозиция вообще не ведут никакого диалога. В конечном итоге от этого проигрывают все», — констатирует собеседник.

Транзит власти

В то же время, по словам Константина Лукина, после президентских выборов белорусы проснулись в новой стране. Политолог уверен, что Лукашенко действительно победил на выборах, хотя, вероятно, и не с тем процентом голосов, которые были озвучены официально. Однако протесты и банальные уличные драки, подчеркивает эксперт, «разрушили сакральность власти».

«Если раньше Лукашенко опирался на народ, то теперь он вынужден опираться на силовиков и государственный аппарат. В известном смысле, он стал, что называется, хромой уткой», — указывает собеседник, акцентируя внимание на том, что все это делает вопрос транзита власти в Белоруссии как никогда актуальным.

По словам эксперта, свой новый президентский срок белорусский лидер, скорее всего, досидит до конца, однако новая политическая парадигма и зависимость от истеблишмента заставят его «бояться своего окружения даже больше, чем улицы».

Революции не предвидится , но…

События в Минске и других городах страны заставляют говорить о серьезных подвижках в белорусском обществе, отмечает политолог Ярослава Шашкова.

«То, что общество в Белоруссии изменилось, говорят все. Мы видим, как на улицы вышла молодежь, которая выросла в иных информационных условиях и по-иному смотрит на события. Мы видим, как в Белоруссии становится все более популярными лозунги в стиле «Мы не 6%". Это значит, что общество требует не пренебрегать его мнением», — говорит собеседница.

Александр Лукашенко на выборах президента. president.gov.by

По словам эксперта, в известном смысле можно провести параллель между тем, что сегодня происходит в Белоруссии, и тем, что происходило на улицах российских городов в конце 2011 — первой половине 2012 года.

«Парадокс в том, что общество требует от власти соблюдать законы, которые властью и были написаны. В этом смысле это не просто выплеск недовольства, это показатель сдвига в массовом сознании», — подчеркивает Ярослава Шашкова.

Что же касается прогнозов, то по мнению политолога, в Белоруссии «вряд ли случится революция, в результате которой режим Лукашенко рухнет».

Но в то же время, дать точный сценарий, который будет реализован в братской стране, очень сложно — на события влияет огромное количество факторов, начиная от экономики, заканчивая геополитической обстановкой в мире.