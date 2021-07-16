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Жизнь

Глава новосибирского минздрава второй раз отказался отвечать на вопрос о своей вакцинации

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, призывающий к вакцинации от ковида, вновь отказался отвечать на вопрос, сделал ли он себе прививку, сообщает «Тайга.инфо».

Константин Хальзов, министр здравоохранения Новосибирской области.
Константин Хальзов, министр здравоохранения Новосибирской области.
nso.ru

Напомним, неделей ранее Хальзов на брифинге в региональном правительстве заявил, что «это его личное дело» вакцинироваться ему или нет.

«Это индивидуальный вопрос. Я пока на него не буду отвечать. Но это не значит, что я не привился. Я не ответил и все, это мое личное право», — сказал министр.

Однако журналисты решили не сдаваться и 15 июля вновь спросили Хальзова, вакцинировался ли он сам от ковида.

На этот раз глава новосибирского минздрава и вовсе отказался отвечать.

«Давайте следующий вопрос», — сказал чиновник.

Судя по всему, через неделю на следующем брифинге министру вновь придется пропустить неудобный вопрос.

Примечательно, что Хальзов призывает всех ставить прививки и поддерживает принудительную вакцинацию: «Только формирование популяционного иммунитета позволит нам выйти из ковида».

Накануне в Новосибирской области отменили плановую диспансеризацию из-за коронавируса и нежелания людей вакцинироваться массово.

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