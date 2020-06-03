Глава регионального избиркома не готова отвечать за заражение людей на голосовании по Конституции

Глава новосибирского избиркома Ольга Благо не стала отвечать на вопрос, готова ли взять ответственность за вероятное заражение людей во время голосования по изменению Конституции РФ, пишет « Тайга.инфо ».

Журналисты предположили, что при проведении голосования есть большая вероятность заразиться COVID-19 и, возможно, умереть в больнице.

Благо на прямой вопрос отвечать не стала и сама поинтересовалась у корреспондента, а уверен ли он, что сам не заражен.

«Очень интересный вопрос. Как мы будем определять, где и как заразился тот или иной житель Новосибирской области и как это связано с голосованием? <…> Мы со своей стороны организуем это таким образом, чтобы исключить вообще контакты членов комиссии с участниками голосования», — отметила глава облизбиркома.

Она подчеркнула, что всех участников голосования обеспечат масками, перчатками и дезинфицирующими средствами.

Пикеты против поправок в Конституцию в Алтайском крае , 17 марта 2020 года. altkprf.ru/

Кроме того, по словам главы облизбиркома, помещения будут обрабатывать и проветривать. В итоге будут практически стерильные избирательные участки.

«Это как больница — только там, где нет больных. Мне кажется, это самое безопасное место по сравнению с остальными», — отметила Благо, говоря об участках.

Напомним, 1 июля пройдет голосование по поправкам к Конституции РФ, этот день объявили выходным.

Накануне глава ЦИК объяснила, где будет проходить голосование по поправкам в Конституцию.