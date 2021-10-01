Глава Роспотребнадзора упрекнула Алтай в малом количестве тестов на COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Республика Алтай не выполняет нормативы по охвату тестированием на коронавирус, сообщает « Российская газета ».

Накануне сообщили, что Республика Алтай показала наименьший прирост зараженных ковидом в стране.

Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19 отметила, что нормативы по охвату тестированием на коронавирус не выполняют 11 регионов.

Речь идет о Смоленской, Сахалинской, Брянской, Омской и Новосибирской областях, Приморском крае, Республиках Алтай, Дагестане, Калмыкии и Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области.

«К сожалению, несмотря на то, что за последние четыре недели охват тестирования вырос с 279 в целом по стране до 300 на 100 тысяч населения, у нас остается одиннадцать регионов, которые не выполняют этот норматив», — подчеркнула Попова.

Ранее Попова заявила, что Россия станет самой передовой страной в мире по борьбе с ковидом, если вакцинируют все население.