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Жизнь

Глава Ялты решила продать бусы и отдать деньги школе на решение «целого вороха вопросов»

Глава Ялты Янина Павленко рассказала в своем Facebook о решении продать часть украшений, а вырученные деньги отдать местной школе.

Янина Павленко, глава Ялты.
Янина Павленко, глава Ялты.
facebook.com/pavlenkojp.

Ранее в соцсетях опубликовали фото Павленко с различными украшениями, которые якобы принадлежат французскому бренду Van Cleef & Arpels.

Интернетные эксперты оценили стоимость двух элитных комплектов в 20 млн рублей — колье, серьги и кольца.

Павленко отметила, что цена гораздо скромнее, а также попросила найти покупателей, готовых приобрести ювелирные изделия. «Продам бусы», — написала она.

«Тут неожиданно ялтинской топ-новостью стал набор моих украшений. В соцсетях я писала, что цена моего набора намного скромнее! Но эксперты по ювелирным украшениям, я даже не знала, что их так много, не верят. И это замечательно! Отдам набор (б/у, но в хорошем состоянии) практически даром! За 2 млн! Торг уместен! Жду предложений в личку», — обратилась глава курортного города к потенциальным покупателям.

Также она подчеркнула, что история оказалась публичной, поэтому и вырученные за украшения деньги тратить придется открыто.

«Предлагаю что-то очень полезное на эту сумму сделать для ялтинской коррекционной школы, где была совсем недавно — там учатся самые талантливые дети и работают профессиональные педагоги. А вопросов, которые надо решать — целый ворох! Так что, мои дорогие друзья и ювелирные эксперты, с вас репост. Ищем покупателя-мецената!» — отметила Павленко.

Ранее алтайскую школьницу обвинили в краже у одноклассницы драгоценностей на 250 тыс. рублей.

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