Глава Ялты решила продать бусы и отдать деньги школе на решение «целого вороха вопросов»

Ранее в соцсетях опубликовали фото Павленко с различными украшениями, которые якобы принадлежат французскому бренду Van Cleef & Arpels.

Интернетные эксперты оценили стоимость двух элитных комплектов в 20 млн рублей — колье, серьги и кольца.

Павленко отметила, что цена гораздо скромнее, а также попросила найти покупателей, готовых приобрести ювелирные изделия. «Продам бусы», — написала она.

«Тут неожиданно ялтинской топ-новостью стал набор моих украшений. В соцсетях я писала, что цена моего набора намного скромнее! Но эксперты по ювелирным украшениям, я даже не знала, что их так много, не верят. И это замечательно! Отдам набор (б/у, но в хорошем состоянии) практически даром! За 2 млн! Торг уместен! Жду предложений в личку», — обратилась глава курортного города к потенциальным покупателям.