Главбух алтайской больницы, сама у себя закупавшая несуществующие медикаменты, получила «условку»

Напомним, главный бухгалтер, работая в больнице, также удивительным образом по совместительству трудилась главбухом в местной муниципальной аптеке.

«С 2016 по 2019 год должностное лицо лечебного учреждения, являясь по совместительству главным бухгалтером МУП „Фармация“ (аптечный пункт Ельцовского района), с целью личного обогащения перевело на свои лицевые счета в финансовых организациях бюджетные денежные средства КГБУЗ через расчетные счета МУП в общей сумме свыше 900 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.

Чтобы все выглядело правдоподобно, бухгалтер изготовила подложные документы о якобы приобретении медикаментов для нужд больницы у аптеки, пояснили в прокуратуре.

Карман , деньги. СС0

Кроме того, как выяснило следствие, бухгалтер присвоила еще более 59 тыс. рублей, используя для этого электронную подпись главврача.

«Имея неограниченный доступ к электронно-цифровой подписи главного врача <…> на свои лицевые счета в финансовых организациях перевела бюджетные средства якобы на оплату за проживание в служебной командировке, а также на закупку товаров, работ и услуг», — добавили в ведомстве.

Суд назначил главбуху 2 года лишения свободы, которые тут же постановил считать условными. Также ей на 2 года запретили выполнять финансово-хозяйственные функции — в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях.

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