Соло на госзаказе. Как легко похищали и сложно возвращают миллионы «Алтаймедтехники»

Более 80 больниц и других крупных медицинских организаций Алтайского края стали невольными участниками в схеме хищений у известного предприятия «Алтаймедтехника». Топ-менеджер компании Максим Филимонов, ставший единственным обвиняемым в этом уголовном деле, начинал с использования своего служебного положения и знаний в сфере госзаказа, а затем вывел бизнес-модель «от склада — до пациента» на самостоятельные рельсы.

Вместо пролога

Приговор Филимонову, который признал свою вину по одному эпизоду, на днях вступил в законную силу. Но свои деньги «Алтаймедтехника» не может вернуть до сих пор. Altapress.ru по имеющимся в распоряжении редакции документам провел собственный анализ и пришел к выводу, что это удивительная история, пожалуй, даже не имеющая аналогов среди краевых госпредприятий.

По решению суда бывший замдиректора по коммерческим вопросам получил всего лишь условный срок, без штрафа и иска потерпевшей стороны о возмещении ущерба. По мнению следствия и суда, мошенничество в особо крупном размере Филимонов совершил… в одиночку.

То есть никого из своих помощников не посвятил в суть злодеяний с хищением имущества, использованием фирм-прокладок, участием в тендерах и выводом денежных средств на «левые» банковские счета.

Однако есть большие сомнения, что он — гений.

Остап Бендер. открытые источники в интернете

Гениальный план под носом у Минздрава

«Алтаймедтехника» — крупнейший оптово-розничный поставщик медицинского оборудования и материалов. До мая 2017 года организация имела статус КГУП, после приватизации стала непубличным АО с уставным капиталом 374,7 млн рублей. 100% акции — в собственности Алтайского края. По данным сервисов «Синапс» и «За честный бизнес», выручка в 2018 году превысила 1 млрд рублей. Основные заказчики по госконтрактам — региональный Минздрав и отделение Фонда соцстраха РФ.

При всех огромных возможностях в сфере госзаказа, для «Алтаймедтехники» в силу ее масштабов недоступной оставалась отдельная экономическая ниша — закупки товаров у субъектов малого предпринимательства. Тогда, посчитало следствие, у пришедшего на должность замдиректора по коммерческим вопросам «Алтаймедтехники» Максима Филимонова возник план.

Максимально упрощенно он был таким:

Медицинская продукция , принадлежащая «Алтаймедтехнике», по договорам поставляется в подконтрольные Филимонову юридические лица. Затем эти подконтрольные фирмы в качестве субъектов малого предпринимательства участвуют в торгах и по заключенным контрактам поставляют медицинские товары в больницы края. Оплата по этим контрактам поступает на счета фирм-поставщиков , но полный расчет с «Алтаймедтехникой» за ранее отгруженную продукцию не производится. Денежные средства из подконтрольных фирм выводятся на счета подконтрольных же ИП и оперативно обналичиваются.

Деньги. СС0

Благодаря этой схеме на рынке медизделий появились два новых игрока — фирмы «Тик» и «Анагенез». Первая была зарегистрирована на барнаульца Дмитрия Конюхова, который на тот момент работал в одном из северных регионов и не вникал, каким образом его приятель Филимонов начал ее использовать. «Анагенез» вошел в схему примерно также.

За полтора года активной работы в фирме «Тик» сменилось несколько номинальных директоров. А вот костяк специалистов, отвечающих за конкурсную документацию, бухгалтерию и юридические вопросы, подобрался крепкий — согласно материалам суда, без оформления трудовых отношений на «Тик» начали работать сотрудники «Алтаймедтехники». Ее офис, к слову, был по-соседству.

ИП для вывода денег из «Анагенеза» и «Тика», говорится в материалах суда, сначала было зарегистрировано на Юлию Миронову, а затем на Евгению Цайтлер. Обе также работали в «Алтаймедтехнике».

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Перекачка товара и денег

В определенный момент стоимость медицинских изделий, отгруженных «Алтаймедтехникой» в пользу подконтрольных Филимонову юрлиц, достигла 35 млн рублей. Параллельно росла и их кредиторская задолженность — расчеты производились частично, оставшиеся средства перечислялись на счета ИП и обналичивались.

Это не могло продолжаться вечно: из-за долгов «Алтаймедтехника» инициировала арест счетов фирмы «Тик» и подала иск о ее банкротстве. По сведениям Арбитражного суда Алтайского края, размер просроченной задолженности этого контрагента превысил 14,4 млн рублей.

В первый раз банкротства фирмы удалось избежать. «Директор „Тика“ Батанов пошел в „Алтаймедтехнику“ и поручился, дал слово, что если счета не будут арестованы, то он выполнит все обязательства», — рассказал в суде один из свидетелей.

В итоге «Алтаймедтехинка» и «Тик» утвердили в арбитраже мировое соглашение. Но оно не было выполнено.

Банкрот. СС0

Женский фактор

Если с основным кредитором удалось на время договориться, то с пресловутым человеческим фактором Филимонов, видимо, не справился. Одна из ситуаций была связана с Юлией Мироновой.

Следователям она рассказала, что работала в «Тике» неофициально. По просьбе Филимонова зарегистрировала ИП. Счета были нужны для перечисления зарплаты сотрудников.

В первый раз поступили 200 тыс. рублей. Сначала Миронова ничего не подозревала. Затем ежемесячно пошли суммы в 500−600 тыс. рублей. Филимонов предлагал подписывать Мироновой акты об услугах, которые она не оказывала. Например, на сумму около 50 тыс. рублей за чтение лекций в Республике Алтай. А вскоре ИП Миронову пригласили в службу безопасности одного из банков и прямо спросили: «Юлия Николаевна, у вас что, идет обналичка?»

После этого Миронова испугалась, проконсультировалась с адвокатом и аудитором, и приняла решение закрыть ИП.

Карман , деньги. СС0

Замену ей Филимонов нашел оперативно — средства, как установило следствие, начали выводить через счета новоявленного ИП Цайтлер Е.Ю., бывшего секретаря генерального директора «Алтаймедтехники».

Юрисконсульт «Алтаймедтехники» Юлия Зенкина также сотрудничала с фирмой «Тик», оказывая услуги по договору. И, как она заявила потом в суде, «предупреждала Цайтлер», что последствия регистрации ИП и перечисления средств будут для нее самыми негативными.

В этом юрист Зенкина оказалась права. Конкурсный управляющий фирмы «Тик» Юлия Ланина (она же работала по делу о банкротстве «Анагенеза», которое на данный момент завершено — Прим. Altapress.ru) продемонстрировала чрезвычайную активность и добилась в арбитраже двух вещей.

Во-первых, суд признал недействительными сделки по перечислению денежных средств от подконтрольных фирм ИП Мироновой и ИП Цайтлер (в обоих случаях суммы составляют более 2 млн рублей, они теперь подлежат взысканию).

Наличные. Отмывание денег. pixabay.com

Во-вторых, в декабре 2019 года к субсидиарной ответственности по долгам фирмы «Тик» суд привлек и Максима Филимонова. На данный момент в реестр требований кредиторов включена задолженность в размере 8,4 млн рублей. Конкурсное производство «Тика» завершится в мае 2020 года.

Жизнь налаживается

Последним директором фирмы «Тик» был некто Ислам Алиев. Он так и не передал конкурсному управляющему документацию и печати юрлица, до завершения судебных разбирательств уехал в Казахстан, где, согласно справке местных властей, умер.

У остальных участников этой истории жизнь налаживается.

Как минимум двое из них сейчас разместили на сайтах трудоустройства резюме с перечислением достойного набора деловых качеств и навыков с сфере гражданского права и госзакупок.

Не останется без работы и талантливый организатор Максим Филимонов. Октябрьский районный суд, признав его виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере, ограничился условным сроком. Назначение штрафа суд посчитал нецелесообразным, «поскольку это может негативно отразиться на условиях жизни его семьи». У Максима Филимонова и Евгении Цайтлер растет дочь.

Октябрьский районный суд Барнаула. Надежда Скалон