Соло на госзаказе. Как легко похищали и сложно возвращают миллионы «Алтаймедтехники»

Вместо пролога
Приговор Филимонову, который признал свою вину по одному эпизоду, на днях вступил в законную силу. Но свои деньги «Алтаймедтехника» не может вернуть до сих пор. Altapress.ru по имеющимся в распоряжении редакции документам провел собственный анализ и пришел к выводу, что это удивительная история, пожалуй, даже не имеющая аналогов среди краевых госпредприятий.
По решению суда бывший замдиректора по коммерческим вопросам получил всего лишь условный срок, без штрафа и иска потерпевшей стороны о возмещении ущерба. По мнению следствия и суда, мошенничество в особо крупном размере Филимонов совершил… в одиночку.
То есть никого из своих помощников не посвятил в суть злодеяний с хищением имущества, использованием фирм-прокладок, участием в тендерах и выводом денежных средств на «левые» банковские счета.
Однако есть большие сомнения, что он — гений.
Гениальный план под носом у Минздрава
«Алтаймедтехника» — крупнейший оптово-розничный поставщик медицинского оборудования и материалов. До мая 2017 года организация имела статус КГУП, после приватизации стала непубличным АО с уставным капиталом 374,7 млн рублей. 100% акции — в собственности Алтайского края. По данным сервисов «Синапс» и «За честный бизнес», выручка в 2018 году превысила 1 млрд рублей. Основные заказчики по госконтрактам — региональный Минздрав и отделение Фонда соцстраха РФ.
При всех огромных возможностях в сфере госзаказа, для «Алтаймедтехники» в силу ее масштабов недоступной оставалась отдельная экономическая ниша — закупки товаров у субъектов малого предпринимательства. Тогда, посчитало следствие, у пришедшего на должность замдиректора по коммерческим вопросам «Алтаймедтехники» Максима Филимонова возник план.
Максимально упрощенно он был таким:
- Медицинская продукция, принадлежащая «Алтаймедтехнике», по договорам поставляется в подконтрольные Филимонову юридические лица.
- Затем эти подконтрольные фирмы в качестве субъектов малого предпринимательства участвуют в торгах и по заключенным контрактам поставляют медицинские товары в больницы края.
- Оплата по этим контрактам поступает на счета фирм-поставщиков, но полный расчет с «Алтаймедтехникой» за ранее отгруженную продукцию не производится.
- Денежные средства из подконтрольных фирм выводятся на счета подконтрольных же ИП и оперативно обналичиваются.
Благодаря этой схеме на рынке медизделий появились два новых игрока — фирмы «Тик» и «Анагенез». Первая была зарегистрирована на барнаульца Дмитрия Конюхова, который на тот момент работал в одном из северных регионов и не вникал, каким образом его приятель Филимонов начал ее использовать. «Анагенез» вошел в схему примерно также.
За полтора года активной работы в фирме «Тик» сменилось несколько номинальных директоров. А вот костяк специалистов, отвечающих за конкурсную документацию, бухгалтерию и юридические вопросы, подобрался крепкий — согласно материалам суда, без оформления трудовых отношений на «Тик» начали работать сотрудники «Алтаймедтехники». Ее офис, к слову, был по-соседству.
ИП для вывода денег из «Анагенеза» и «Тика», говорится в материалах суда, сначала было зарегистрировано на Юлию Миронову, а затем на Евгению Цайтлер. Обе также работали в «Алтаймедтехнике».
Перекачка товара и денег
В определенный момент стоимость медицинских изделий, отгруженных «Алтаймедтехникой» в пользу подконтрольных Филимонову юрлиц, достигла 35 млн рублей. Параллельно росла и их кредиторская задолженность — расчеты производились частично, оставшиеся средства перечислялись на счета ИП и обналичивались.
Это не могло продолжаться вечно: из-за долгов «Алтаймедтехника» инициировала арест счетов фирмы «Тик» и подала иск о ее банкротстве. По сведениям Арбитражного суда Алтайского края, размер просроченной задолженности этого контрагента превысил 14,4 млн рублей.
В первый раз банкротства фирмы удалось избежать. «Директор „Тика“ Батанов пошел в „Алтаймедтехнику“ и поручился, дал слово, что если счета не будут арестованы, то он выполнит все обязательства», — рассказал в суде один из свидетелей.
В итоге «Алтаймедтехинка» и «Тик» утвердили в арбитраже мировое соглашение. Но оно не было выполнено.
Женский фактор
Если с основным кредитором удалось на время договориться, то с пресловутым человеческим фактором Филимонов, видимо, не справился. Одна из ситуаций была связана с Юлией Мироновой.
Следователям она рассказала, что работала в «Тике» неофициально. По просьбе Филимонова зарегистрировала ИП. Счета были нужны для перечисления зарплаты сотрудников.
В первый раз поступили 200 тыс. рублей. Сначала Миронова ничего не подозревала. Затем ежемесячно пошли суммы в 500−600 тыс. рублей. Филимонов предлагал подписывать Мироновой акты об услугах, которые она не оказывала. Например, на сумму около 50 тыс. рублей за чтение лекций в Республике Алтай. А вскоре ИП Миронову пригласили в службу безопасности одного из банков и прямо спросили: «Юлия Николаевна, у вас что, идет обналичка?»
После этого Миронова испугалась, проконсультировалась с адвокатом и аудитором, и приняла решение закрыть ИП.
Замену ей Филимонов нашел оперативно — средства, как установило следствие, начали выводить через счета новоявленного ИП Цайтлер Е.Ю., бывшего секретаря генерального директора «Алтаймедтехники».
Юрисконсульт «Алтаймедтехники» Юлия Зенкина также сотрудничала с фирмой «Тик», оказывая услуги по договору. И, как она заявила потом в суде, «предупреждала Цайтлер», что последствия регистрации ИП и перечисления средств будут для нее самыми негативными.
В этом юрист Зенкина оказалась права. Конкурсный управляющий фирмы «Тик» Юлия Ланина (она же работала по делу о банкротстве «Анагенеза», которое на данный момент завершено — Прим. Altapress.ru) продемонстрировала чрезвычайную активность и добилась в арбитраже двух вещей.
Во-первых, суд признал недействительными сделки по перечислению денежных средств от подконтрольных фирм ИП Мироновой и ИП Цайтлер (в обоих случаях суммы составляют более 2 млн рублей, они теперь подлежат взысканию).
Во-вторых, в декабре 2019 года к субсидиарной ответственности по долгам фирмы «Тик» суд привлек и Максима Филимонова. На данный момент в реестр требований кредиторов включена задолженность в размере 8,4 млн рублей. Конкурсное производство «Тика» завершится в мае 2020 года.
Жизнь налаживается
Последним директором фирмы «Тик» был некто Ислам Алиев. Он так и не передал конкурсному управляющему документацию и печати юрлица, до завершения судебных разбирательств уехал в Казахстан, где, согласно справке местных властей, умер.
У остальных участников этой истории жизнь налаживается.
Как минимум двое из них сейчас разместили на сайтах трудоустройства резюме с перечислением достойного набора деловых качеств и навыков с сфере гражданского права и госзакупок.
Не останется без работы и талантливый организатор Максим Филимонов. Октябрьский районный суд, признав его виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере, ограничился условным сроком. Назначение штрафа суд посчитал нецелесообразным, «поскольку это может негативно отразиться на условиях жизни его семьи». У Максима Филимонова и Евгении Цайтлер растет дочь.
Справка. А вот еще был случай
В 2017 году в Железнодорожном районном суде условные сроки за совершение мошенничества получили Татьяна Оносова и Елена Плотникова, бывшие сотрудницы бухгалтерии предприятия «Алтаймедтехника».
По информации прокуратуры, они на протяжении более семи лет начисляли себе зарплату в зависимости от возникающих материальных потребностей. Иногда эти суммы были больше, чем у руководства предприятия. Общий ущерб составил более 2,3 млн рублей.
В суде Оносова и Плотникова полностью признали вину.