6 декабря
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Жизнь

Главная сваха страны рассказала, почему молодежь не хочет жениться

Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова порассуждала в Telegram-канале, почему молодежь не хочет создавать семью.

Пара. Свадьба.
Пара. Свадьба.
СС0

Молодые люди в наши дни боятся сталкиваться с проблемами в браке, считает телеведущая. Сваха уверена — именно страх конфликтов в отношениях мешает создать молодежи семью.

Современная молодежь представляет собой «поколение взрослых детей», считает Сябитова. Она отметила, что молодые люди будут взрослеть, но «по-своему и с опозданием», пишет Газета.Ru.

Старшему поколению необходимо помочь им. Во всяком случае, это посоветовала телесваха.

Ранее главная сваха страны вспомнила, что была любовницей бандита в 90-х. При этом телеведущую не смущал ни бандитский статус мужчины, ни его жена. Сябитова больше опасалась, что останется без денег и подарков после того, как расстанется с возлюбленным.

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