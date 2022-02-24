В Барнауле подготовку к паводку обсудили 24 февраля на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает мэрия города.

Первый замглавы администрации города Анатолий Воронков отметил, что вопросы подготовки и прохождения паводка всегда находятся на особом контроле.

«Ежегодно проводится комплекс мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных прохождением ледохода и паводковых вод. Главная цель — сохранение жизни и здоровья людей, снижение материальных потерь, размеров ущерба дорожной и инженерной инфраструктуре города», — подчеркнул он.

О предварительном прогнозе прохождения паводка рассказал начальник Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Дмитрий Савин.

Он отметил, что на прогноз влияют такие факторы, как осеннее увлажнение почвы, глубина промерзания почвы, снегозапасы и толщина льда.

«Однако основным фактором, влияющим на формирование первой волны паводка, является температурный режим и интенсивность осадков. По предварительному прогнозу, март в этом году ожидается на 2−3 градуса теплее. Мониторинг ведется в ежедневном режиме, уточненный предварительный прогноз ожидается на следующей неделе», — сообщил Савин.

15 марта начнутся работы на снегомерных маршрутах в горах Республики Алтай, что позволит более точно спрогнозировать прохождение второй волны паводка.

Начальник управления по делам ГОЧС Барнаула Владимир Драчев напомнил, что в Барнауле первая волна паводка проходит в два этапа.

«Первый этап приходится на третью декаду марта — вторую декаду апреля. В это время идет активное снеготаяние и формирование склонового стока, при этом возможно затопление пониженных участков местности, частного жилого сектора, территорий социально значимых объектов. Второй этап приходится на вторую декаду апреля — первую декаду мая. Это период активного снеготаяния в пригородной зоне, вскрытие реки Оби и ее притоков в черте города. В этот период возникают риски затопления низменных участков местности, прилегающих к реке, переполнения прудов-накопителей, размыва дорог, дамб, а также возникновения заторов на малых реках с выходом воды на городскую территорию», — пояснил Драчев.

Основная опасность периода второй волны половодья (вторая декада мая — третья декада июня) — повышенная водность в реке Обь. В этот период идет интенсивное таяние снега и ледников в горах Республики Алтай и выпадение обильных осадков.

Ранее ученые с МЧС облетели Алтайский край для прогноза грядущего паводка.