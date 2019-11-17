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Жизнь

Главный Дед Мороз России произвел фурор в барнаульском ТРЦ

Огромное количество людей пришло на встречу с Дедом Морозом из Великого Устюга в барнаульский ТРЦ «Арена».

Главный Дед Мороз России в ТРЦ «Арена».
Главный Дед Мороз России в ТРЦ «Арена».
vk.com/barneos22.

Мероприятие состоялось накануне, 16 ноября. Главный зимний волшебник России поздравил детей с наступающим праздником.

«Сильно соскучился народ по Деду Морозу. Вчера столько желающих пришло посмотреть на главного дедушку в ТРЦ „Арена“, не сосчитать!», — сообщили в паблике «Барнаул 22».

Впрочем, многие комментаторы остались недовольны праздником из-за толкучки и, как они утверждают, неадекватного поведения некоторых взрослых, которые всеми правдами и неправдами пытались подвести своих детей поближе к сцене.

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