Главный Дед Мороз России произвел фурор в барнаульском ТРЦ

Мероприятие состоялось накануне, 16 ноября. Главный зимний волшебник России поздравил детей с наступающим праздником.
«Сильно соскучился народ по Деду Морозу. Вчера столько желающих пришло посмотреть на главного дедушку в ТРЦ „Арена“, не сосчитать!», — сообщили в паблике «Барнаул 22».
Впрочем, многие комментаторы остались недовольны праздником из-за толкучки и, как они утверждают, неадекватного поведения некоторых взрослых, которые всеми правдами и неправдами пытались подвести своих детей поближе к сцене.