Главный инфекционист Алтайского края оценил эффективность месячной самоизоляции

Режим самоизоляции в России продлили до 30 апреля , что вызвало бурную и неоднозначную реакцию жителей страны и Алтайского края в том числе. Главный инфекционист региона, президент Ассоциации инфекционистов края Валерий Шевченко рассказал , почему такая мера необходима.

Решение продлить нерабочие дни совершенно оправданно и необходимо, считает Шевченко. За прошлую неделю в России не произошло взрывного распространения коронавируса.

«По закономерностям эпидемического процесса для эффективного прерывания механизма передачи инфекции необходимо разобщение продолжительностью в несколько инкубационных периодов (при Covid-19 он составляет 14 дней)», — рассказывает специалист.

Поэтому самоизоляция длиной в месяц, что составляет более двух инкубационных периодов, должна принести ощутимый результат, добавил Валерий Шевченко.

«При сохранении дисциплинированности и уже выработанного за эти дни стереотипа поведения мы сможем не допустить больших потерь — ни социальных, ни экономических. Да, будет сложно, но только таким способом нам всем удастся сохранить здоровье — свое, своих близких, соседей, коллег», — констатировал главный инфекционист края.

Ранее altapress.ru рассказывал, чем отличается самоизоляция и карантин.