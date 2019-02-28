Главный свидетель обвинения по делу экс-управделами Карлина проигнорировал судебное заседание

27 февраля в Центральном районном суде состоялось очередное заседание по делу бывшего управделами губернатора Алексея Белобородова. Планировался допрос главного свидетеля обвинения — директора компании «РемСтрой» Евгения Фоканова, которого следствие считает взяткодателем. Однако он не явился в суд.

Свое отсутствие Фоканов объяснил болезнью адвоката, который представляет его интересы. Свидетель позвонил секретарю накануне заседания и сообщил об этом. После этого секретарь перезвонила адвокату Подъяпольскому, и он подтвердил эту информацию. На следующее заседание оба обещали явиться.

Представители прокуратуры были очень недовольны тем, что допрос свидетеля прервался. Они попросили суд вынести замечание Фоканову и привести его на следующее заседание принудительно.

Адвокат Белобородова посчитал замечание оправданным, а привод при помощи приставов — лишним. «Он ведь у нас фактически не свидетель, а лицо, заключившее досудебное соглашение. Конечно, он имеет право на адвоката», — заявил Олег Горохов. При этом он отметил, что Фоканову следовало бы предупредить всех заранее, и намекнул, что он мог бы придумать причину отсутствия получше.

Суд над Алексеем Белобородовым. Судья Наталья Никитина. Анна Зайкова , altapress.ru

Судья Наталья Никитина решила пока оставить свидетелю право прийти добровольно, но на следующем заседании намерена вынести ему замечание.

Ранее Фоканов фактически сознался суду в том, что построил гараж в Белокурихе для Белобородова в обмен на заключение госконтракта. Его фирма выполняла работы по двум госконтрактам, заключенным с администрацией края в 2013—2014 годах (реконструкция здания краевого минприроды на ул. Чкалова, 230) и в 2015 году (благоустройство территории того же здания, возведение гаража и забора).

Алексея Белобородова обвиняют в получении взятки лично в особо крупном размере в виде имущества и услуг имущественного характера и растрате в особо крупном размере, Евгения Фоканова — в пособничестве в совершении растраты в особо крупном размере. Судя по всему, он избежал обвинения в даче взятки, поскольку сотрудничал со следствием.