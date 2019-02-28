Главный свидетель обвинения по делу экс-управделами Карлина проигнорировал судебное заседание

Свое отсутствие Фоканов объяснил болезнью адвоката, который представляет его интересы. Свидетель позвонил секретарю накануне заседания и сообщил об этом. После этого секретарь перезвонила адвокату Подъяпольскому, и он подтвердил эту информацию. На следующее заседание оба обещали явиться.
Представители прокуратуры были очень недовольны тем, что допрос свидетеля прервался. Они попросили суд вынести замечание Фоканову и привести его на следующее заседание принудительно.
Адвокат Белобородова посчитал замечание оправданным, а привод при помощи приставов — лишним. «Он ведь у нас фактически не свидетель, а лицо, заключившее досудебное соглашение. Конечно, он имеет право на адвоката», — заявил Олег Горохов. При этом он отметил, что Фоканову следовало бы предупредить всех заранее, и намекнул, что он мог бы придумать причину отсутствия получше.
Судья Наталья Никитина решила пока оставить свидетелю право прийти добровольно, но на следующем заседании намерена вынести ему замечание.
Ранее Фоканов фактически сознался суду в том, что построил гараж в Белокурихе для Белобородова в обмен на заключение госконтракта. Его фирма выполняла работы по двум госконтрактам, заключенным с администрацией края в 2013—2014 годах (реконструкция здания краевого минприроды на ул. Чкалова, 230) и в 2015 году (благоустройство территории того же здания, возведение гаража и забора).
Алексея Белобородова обвиняют в получении взятки лично в особо крупном размере в виде имущества и услуг имущественного характера и растрате в особо крупном размере, Евгения Фоканова — в пособничестве в совершении растраты в особо крупном размере. Судя по всему, он избежал обвинения в даче взятки, поскольку сотрудничал со следствием.