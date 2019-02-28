Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 февраля -6°C

Главный свидетель обвинения по делу экс-управделами Карлина проигнорировал судебное заседание

27 февраля в Центральном районном суде состоялось очередное заседание по делу бывшего управделами губернатора Алексея Белобородова. Планировался допрос главного свидетеля обвинения — директора компании «РемСтрой» Евгения Фоканова, которого следствие считает взяткодателем. Однако он не явился в суд.

Суд над Алексеем Белобородовым.
Суд над Алексеем Белобородовым.
Анна Зайкова, altapress.ru

Свое отсутствие Фоканов объяснил болезнью адвоката, который представляет его интересы. Свидетель позвонил секретарю накануне заседания и сообщил об этом. После этого секретарь перезвонила адвокату Подъяпольскому, и он подтвердил эту информацию. На следующее заседание оба обещали явиться.

Представители прокуратуры были очень недовольны тем, что допрос свидетеля прервался. Они попросили суд вынести замечание Фоканову и привести его на следующее заседание принудительно.

Адвокат Белобородова посчитал замечание оправданным, а привод при помощи приставов — лишним. «Он ведь у нас фактически не свидетель, а лицо, заключившее досудебное соглашение. Конечно, он имеет право на адвоката», — заявил Олег Горохов. При этом он отметил, что Фоканову следовало бы предупредить всех заранее, и намекнул, что он мог бы придумать причину отсутствия получше.

Суд над Алексеем Белобородовым. Судья Наталья Никитина.
Суд над Алексеем Белобородовым. Судья Наталья Никитина.
Анна Зайкова, altapress.ru

Судья Наталья Никитина решила пока оставить свидетелю право прийти добровольно, но на следующем заседании намерена вынести ему замечание.

Ранее Фоканов фактически сознался суду в том, что построил гараж в Белокурихе для Белобородова в обмен на заключение госконтракта. Его фирма выполняла работы по двум госконтрактам, заключенным с администрацией края в 2013—2014 годах (реконструкция здания краевого минприроды на ул. Чкалова, 230) и в 2015 году (благоустройство территории того же здания, возведение гаража и забора).

Алексея Белобородова обвиняют в получении взятки лично в особо крупном размере в виде имущества и услуг имущественного характера и растрате в особо крупном размере, Евгения Фоканова — в пособничестве в совершении растраты в особо крупном размере. Судя по всему, он избежал обвинения в даче взятки, поскольку сотрудничал со следствием.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость