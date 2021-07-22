Главу новосибирского минздрава засыпали вопросами о его вакцинации, и он привился от ковида

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов после месяца пристального внимания со стороны СМИ рассказал в эфире « Вести Новосибирск » о своей вакцинации.

Хальзов о своей прививке сообщил перед очередным брифингом в региональном правительстве, на котором его вновь бы спросили, вакцинировался ли он сам.

Напомним, журналисты несколько недель не дают министру покоя. Изначально он заявил, что вакцинироваться ему или нет — это его личное дело.

«Это индивидуальный вопрос. Я пока на него не буду отвечать. Но это не значит, что я не привился. Я не ответил и все, это мое личное право», — сказал министр.

Однако журналисты решили не сдаваться и на следующем брифинге вновь спросили Хальзова.

После этого глава новосибирского минздрава и вовсе отказался отвечать, потребовав задать ему следующий вопрос.

Судя по всему, Хальзова вновь ожидал неудобный вопрос о вакцинации, однако за день до брифинга министр рассказал, что сделал прививку.

«Вся моя семья привита. Мои родители привиты. Я привился. Здесь даже сомнений нет в том, что это необходимо», — подчеркнул он.

О прививке чиновник заявил во время обсуждения обязательной вакцинации, которую могут ввести в Новосибирской области.

Хальзов отметил, что такое решение принимает главный санитарный врач региона, однако современному обществу «необходима добровольность».

Ранее новосибирский инфекционист раскритиковала обязательную вакцинацию и записала видео с «фактами».