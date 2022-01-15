Главврач крупнейшей поликлиники рассказал о необходимости усиления роли властей Барнаула в развитии первичного звена

По словам главного врача поликлиники N14, секретаря первичного отделения «Единой России» Дмитрия Денисова, укрепление материальной базы городских поликлиник, строительство новых учреждений, укомплектование их кадрами — обеспечивает доступность медицины. Ведь именно от качества предоставления помощи в первичном звене, правильной диагностики во многом зависит дальнейшая жизнь пациента.

Дмитрий Денисов , главный врач поликлиники N14. Источник: пресс-служба «Единой России»

— Но одна из ключевых проблем Индустриального района — нынешнее проблемное состояние нашей поликлиники, — говорит он. — Этот вопрос мне озвучивают люди, приходящие на прием, он же был в числе основных во время прошлогодней избирательной кампании в региональный парламент. Новое здание для учреждения строится. Оно будет оснащено современным диагностическим и лечебным оборудованием. Но если поликлинику не укомплектовать врачами, все изменения и нововведения бессмысленны. Я убежден, что властям Барнаула необходимо активнее подключаться к решению кадровой проблемы в медицине. Вместе с депутатами разных уровней, медицинским сообществом разрабатывать предложения по улучшению состояния первичного звена здравоохранения в городе, и особенно в быстроразвивающемся Индустриальном районе.

По словам главного врача, сегодня современная поликлиника — это не только кадры и оборудование, но и благоустроенная территория вокруг, наличие полноценной парковки и многие другие инфраструктурные вопросы. И их невозможно уладить без участия муниципалитета.

— На мой взгляд, глава города и секретарь местного отделения в одном лице — вполне логичное решение. Во-первых, такое совмещение позволит более оперативно доносить проблемы жителей, с которыми они обращаются к депутатам, до муниципальной власти. Во-вторых, инициативы партии должны получить свою большую реализацию. И, в конечном счете, способствовать развитию Барнаула, — подчеркнул Дмитрий Денисов.

Напомним, секретаря Барнаульского местного отделения партии единороссы выберут 18 января. В списке претендентов — глава города Вячеслав Франк.