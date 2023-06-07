7 июня
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Жизнь

Гнали скот и сдавали кинотеатр сектантам. Как в Барнауле появилась Гоньбинка, чем она интересна и почему Гоньба тут ни при чем

В Барнауле есть не только село Гоньба, но и микрорайон Гоньбинка. И нет — они между собой никак не связаны. Рассказываем, как застраивалась Гоньбинка, кто здесь жил и при чем здесь сектанты.

Трамвайное депо №1.
Трамвайное депо №1.
2gis.ru

  • Гоньбинка находится в Железнодорожном районе Барнаула и ограничивается улицами Антона Петрова, Путейской, Пивоварской, Рыбзаводским проездом, улицами Минской, Советской Армии и Матросова. Сейчас Рыбзаводский проезд и улица Минская не входят в микрорайон.

  • Такое название микрорайон получил потому, что именно здесь барнаульцы до середины XX века выгоняли скот на пастбища.

Микрорайон Гоньбинка, фото 2023 года.
Микрорайон Гоньбинка, фото 2023 года.
Дарья Беркетова
Микрорайон Гоньбинка, фото 2023 года.
Микрорайон Гоньбинка, фото 2023 года.
Дарья Беркетова
Микрорайон Гоньбинка, фото 2023 года.
Микрорайон Гоньбинка, фото 2023 года.
Дарья Беркетова

  • В послевоенные годы территорию выделили под индивидуальную малоэтажную застройку. Крупные предприятия возводили здесь для своих работников двухэтажные «поточные» здания.

  • В 1963 году в Гоньбинке построили кинотеатр «Заря». В 90-е он выживал как мог и сдавал помещения в аренду. Например, в то время «Заря» была известна как место собраний секты «Свидетели Иеговы»* (*Признана в РФ экстремистской). К нулевым денег на капитальный ремонт «Зари» найти так и не удалось, поэтому в 2006 году здание снесли, а на его месте возвели шестиэтажный жилой дом.
Микрорайон Гоньбинка, фото 2023 года.
Микрорайон Гоньбинка, фото 2023 года.
Дарья Беркетова
  • Сибирский научно-исследовательский институт сыроделия появился в Гоньбинке в 1958 году. Уже в 1980-х зона его научного влияния распространилась на республики Средней Азии, некоторые регионы Западной Украины, Молдавии и Прибалтики. Сейчас это Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий.
  • Село Гоньба относится к Ленинскому району, а микрорайон Гоньбинка — к Железнодорожному.

Гоньба — село в составе Научногородской поселковой администрации, которая подчинена Ленинскому району Барнаула. Образовано в 1748 году.

  • В Гоньбинке находится Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Это закрытое учреждение МВД, куда попадают подростки, совершившие преступления. Дети там содержатся в очень строгих условиях.

  • Также в микрорайоне располагаются Гоньбинские бани, трамвайное депо №1, детско-юношеская спортивная школа №6.

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