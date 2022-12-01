21 год «Единой России»: Александр Романенко о достижениях и планах партии на будущее

Сегодня «Единая Россия» отмечает 21-й день рождения. Праздничных мероприятий в партии не проводят, но это самое время подвести промежуточные итоги работы. О ключевых событиях уходящего года и новых задачах рассказал секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко.

Муниципальные выборы

Главным политическим событием года лидер алтайских единороссов назвал прошедшую в регионе муниципальную кампанию, которая стала крупнейшей в стране. В Алтайском крае разыгрывалось 5,5 тысяч мандатов депутатов представительных органов. По итогам выборов 11 сентября «Единая Россия» завоевала 4381 мандат — почти 80% от всего количества.

— В Барнауле нас поддержало почти 48% проголосовавших избирателей, а кандидаты победили на всех одномандатных округах. Итог — 31 мандат из 40. В Бийске — 27 из 30 мандатов. В Рубцовске — 25 из 28. Пожалуй, такого большинства у нас там не было уже давно. В отдельных территориях, например, Алейском, Родинском, Суетском районах, партия получила 100% мандатов. В более чем 20 районах мы уступили не более 1 — 4 мандатов. Так что нам удается по-прежнему обеспечивать высокий уровень поддержки наших кандидатов и курса партии, — рассказал Александр Романенко.

Партийные проекты

В уходящем году алтайские единороссы продолжили реализацию 19 партийных проектов, которые охватывают все сферы жизни и все категории населения. Александр Романенко выделил «инфраструктурные» проекты, предполагающие ремонт таких объектов, как дороги, дворовые и общественные территории, школы, дома культуры, спортивные залы. Так, в рамках партпроекта «Городская среда» в 2022 году отремонтировано 178 объектов, а в рамках проекта «Безопасные дороги» — почти 500 километров автомобильных дорог. Участниками партпроекта «Культура малой родины» в этом году стали 23 сельских ДК, они были отремонтированы и оснащены новым оборудованием. Восемь школьных спортзалов удалось отремонтировать, благодаря партпроекту «Детский спорт».

Новшеством этого года стал ремонт 37 почтовых отделений по инициативе президента страны и при поддержке «Единой России». Всего же в ближайшие годы в Алтайском крае отремонтируют 760 отделений «Почты России».

Отдельное внимание Александр Романенко уделил партпроекту «Новая школа», в рамках которого за 2022 — 2023 годы в крае будет капитально отремонтировано 43 школы, на это региону выделено 2 млрд рублей. Это один из самых больших показателей по стране.

— А в целом главный документ, по которому работает партия, это народная программа, принятая в 2021 году на основе мнений и предложений жителей. Результат ее реализации виден на конкретных объектах по всему краю, — отметил Александр Романенко.

Работа с людьми

В каждом муниципалитете работает общественная приемная партии. В начале года единороссы перезагрузили их работу, обновили состав региональной приемной председателя партии Дмитрия Медведева. По предварительным итогам работы в 2022 году партийцы приняли почти 20 тысяч обращений жителей Алтайского края, их количество выросло по сравнению с прошлым годом. Положительно удается решать порядка 40% - здесь есть тоже позитивная динамика год от года.

Своих не бросаем

С первых дней проведения специальной военной операции (СВО) партия начала активно поддерживать жителей Донбасса и военнослужащих. За эти месяцы алтайские партийцы отправили в народные республики почти 100 тонн гуманитарного груза. Сегодня в партийные центры «Единой России» в Барнауле жители края приносят теплую одежду, обмундирование и другие нужные вещи для бойцов. Партия поддерживает семьи мобилизованных из Алтайского края в сотрудничестве с минсоцзащиты. Уже удалось помочь десяткам семей в приобретении дров и угля, решении бытовых вопросов.

Планы на 2023 год

Одна из ближайших задач, которую ставят для себя алтайские единороссы, это победа на добыворах депутата Алтайского краевого Заксобрания по округу № 5, в который входят Каменский и Крутихинский районы. Довыборы состоятся в январе. Партийный кандидат определится по результатам предварительного голосования. В 2023 году пройдут выборы губернатора Алтайского края и «Единая Россия» — единственная из партий, которая может самостоятельно пройти так называемый муниципальный фильтр.

Справка

«Единая Россия» в Алтайском крае насчитывает более 30 тысяч членов и 20 тысяч сторонников. В представительных органах власти региона партию представляют 5,5 тысяч депутатов.