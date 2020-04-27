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Жизнь

2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории России

В России 2020 год практически стопроцентно войдет в пятерку самых жарких в истории, сообщает РИА «Новости».

Жара. Мужчина.
Жара. Мужчина.
СС0

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Может быть, год будет не рекордно теплым, но вторым в ранге температур или третьим. То, что будет высокая температура — это безусловно. С вероятностью 99% он войдет в пятерку самых жарких лет. В таком вероятностном смысле я это поддерживаю», — сказал Вильфанд.

Он напомнил, что температура повышается подряд уже пять пятилетий — это связано с глобальным потеплением и устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере.

Вильфанд уточнил, что речь идет о температуре, измеряемой в приземном слое воздуха — на расстоянии двух метров от поверхности земли.

Ранее Национальное управление по исследованиям океана и атмосферы США спрогнозировало, что 2020 год с вероятностью 75% станет самым жарким в истории и с вероятностью 99,9% войдет в пятерку годов с рекордами по температуре.

Напомним, накануне в Кузбассе нагрев земли до +50°C объяснили «разгулявшимся Солнышком».

В Алтайском крае на фоне аномальной жары происходит по две-три сотни пожаров каждые сутки, в том числе и масштабных.

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