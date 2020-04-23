В Кузбассе нагрев земли до +50°C объяснили «разгулявшимся Солнышком»

Местный журналист Наталья Зубкова рассказала, что жители в минувшие выходные провели замеры на глубине около 1 метра, и градусник показал больше 50 градусов.

По этому поводу она записала видеообращение под названием «Помогите доказать, что в Киселевске не живут «верблюды»!". Видео опубликовано в группе «Новости Киселёвска».

«Жителям удалось раскопать яму глубиной около 1 метра и замерить в ней температуру. Она составляла 53 градуса. В понедельник, 20 апреля, сотрудники администрации вновь вместе с МЧС провели замеры на поверхности. И в этот раз она была +40. Сказали, что так нагрело Солнце», — рассказала Зубкова.

Она попросила каждого жителя замерить температуру почвы, чтобы с большой выборкой наверняка установить, действительно ли так хорошо может прогреться в апреле земля.

Солнце. СС0

Мэр Киселевска Максим Шкарабейников в своем Instagram сообщил, что в городе значительно потеплело.

«За последние дни значительно потеплело, поэтому температура поверхности земли составила 40 градусов. Такую же температуру почвы датчики зафиксировали в огородах жителей и в тех местах, где нагрев зафиксирован не был», — разъяснил обстановку глава города.

Примечательно, что весенняя жара в Киселевске набирает обороты. Так, 15 апреля мэрия сообщала о других замерах, показавших более скромные результаты.

«Замеры производили на поверхности и на глубине 30 см. На поверхности приборы показали 20−22 градуса, на глубине показатели составили 9−10 градусов. Это говорит о том, что почва прогревается сверху, от воздействия солнечных лучей. Для сравнительного анализа провели замеры на участке, где не было нагрева. Температура поверхности также показала 22 градуса», — отметили тогда власти.

Жители Кузбасса просят убежища у премьер-министра Канады. Скрин с YouTube

Напомним, летом 2019 года жители Киселевска записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерреш. Они попросили дать им убежище, так как больше не могут жить в ужасных экологических и жилищных условиях.

Сообщалось, что 12 июня от ожога пострадал местный житель, который провалился в горячую золу всего в 100 метрах от ликвидированного подземного возгорания.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев съездил в Киселевск. После встречи приняли решение переселить людей с дымящейся земли. Однако люди по-прежнему жалуются.



В мэрии доложили о проведении осенью 2019 года работ по ликвидации «очага нагрева». В мае 2020 года запланировано бурение новых скважин, чтобы определить качество выполненных прошлой осенью работ.

«Если показатели будут соответствовать норме, специалисты приступят к последнему этапу работ, благоустройству данной территории. Поверхность будет выровнена, на нее завезут плодородный слой почвы и будут высажены деревья», — наметили план работ власти Киселевска.

Напомним, в конце 2019 года сообщали, что в Кузбассе бушует подземный пожар на «Тулеевском» отвале. Тушить некому, а весной загорится тайга, предупредили эксперты.