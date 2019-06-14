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Происшествия

«Врата ада»: эксперты выявили причину подземных пожаров в Сибири

Причиной постоянных возгораний в Киселевске Кемеровской области стали многолетние бытовые отходы, пишет РИА Новости.

Тушение пожара.
Тушение пожара.
22.mchs.gov.ru

«Нагревание почвы идет из-за бытовых отходов, которые складировались там много лет. Это не последствия горения угольных пластов, а банальный мусор», — говорят эксперты Восточного научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности.

Они побывали на месте ЧП и выдали рекомендации устранить горящие отходы, провести рекультивацию земель.

Жители Киселевска жаловались на плохую экологию в городе и даже обратились к премьер-министру Канады с просьбой предоставить им убежище из-за частых подземных пожаров. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отреагировал на видеообращение, поручив своим подчиненным встретиться с местными жителями.

Было принято решение обследовать район улицы, откуда шли жалобы на подземные пожары.

По последним данным, 12 июня от ожога пострадал местный житель, который провалился в горячую золу всего в 100 метрах от ликвидированного подземного возгорания, пишет bfm.ru.

О том, будут ли распространяться подземные пожары на других территориях страны, пока не сообщается.

«Врата ада»

Фотограф Алессандро Бельгиохосо снял с помощью дрона кратер Дарваза («Врата ада» или «Дверь в Преисподнюю») в туркменской пустыне Каракумы.

Кратер, глубина которого составляет не менее 20 метров, горит уже почти 50 лет.

Кратер появился в 1971 году, когда советские геологи обнаружили в этом месте скопление подземного газа. Во время бурения скважины инженеры наткнулись на подземную пустоту — земля обвалилась, образовалась дыра диаметром около 60 метров. Под землю провалилась буровая вышка, оборудование и транспортные средства, а наружу начал вырываться опасный газ.

Чтобы вредные газы не выходили наружу, их решили поджечь. Геологи предполагали, что пожар потухнет через несколько лет, но ошиблись.

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