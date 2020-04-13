Голикова объяснила, почему Путин продлил самоизоляцию до 30 апреля

Вице-премьер Татьяна Голикова в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» заявила, что 30 апреля выбрано не случайно, сообщает РИА «Новости» .

Голикова отметила, что президент России Владимир Путин выбрал именно 30 апреля для введения нерабочих дней потому, что к этому времени пройдет два цикла по 14 дней.

Таким образом, по ее заверению, власти смогут оценить эффект от введенных ограничительных мер, а также понять, вышла ли Россия на пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

«Почему я говорю об этих днях, 14−16 апреля, они могут быть для нас неким критерием — выходим мы все-таки, или мы будем еще какое-то время подрастать», — сказала Голикова.

При этом, по ее словам, пока рано делать выводы о возможности продления ограничений после 30 апреля.

«Нам очень хочется в преддверие такого большого праздника, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации», — уточнила вице-премьер, подчеркнув, что преодоление всех последствий зависит от каждого россиянина.

Что касается лекарства против COVID-19, то на данный момент в мире нет такой панацеи, отметила Голикова. По ее словам, все страны находятся в поиске и сейчас уже «нащупаны какие-то подходы».

Также Голикова подчеркнула, что российской системе здравоохранения потребуется глубокий анализ и изменения вектора развития.

Ранее ведущий китайский эпидемиолог рассказал, когда ждать переломный момент в пандемии.