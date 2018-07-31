Главный садовод Алтая объяснил, почему в этом году плохо растут помидоры и картошка

Летом 2018 года барнаульские садоводы столкнулись с проблемой завязи на томатах, огурцах и картошке, растущих в открытом грунте. Из-за холодной весны сроки высадки рассады существенно сдвинулись, а первые жаркие месяцы лета не дали ей хорошо опылиться.

По словам Владимира Маркина, председателя Союза садоводов России в Алтайском крае, наиболее благоприятные погодные условия для овощей складываются в этом году в рубцовской и алейской зонах. Здесь температурные режимы в мае были более подходящими для садоводства, чем в остальных территориях.

Зато в Барнауле и его пригороде все оказалось гораздо печальнее.

Владимир Маркин,

председатель Союза садоводов России в Алтайском крае:

Конечно, голода мы не ждем, но с овощами и правда есть проблемы. Резкие перепады температур — с холодной весны в жаркое лето — привели к тому, что цветоносы не смогли опылиться. Завязи на них практически нет. При этом садоводы, имеющие на своих участках закрытые теплицы, с такими проблемами не столкнулись. Я бы не стал исключать и человеческого фактора. Важно использовать адаптированный семенной материал. Сорта томатов алтайской селекции больше приспособлены к нашему непредсказуемому климату.

По словам Владимира Маркина, проблемы с завязью у барнаульских садоводов не только на томатах, но и на огурцах и картофеле. Правда, эксперт не спешит бить тревогу: сейчас для овощей складывается вполне благоприятная погода. Есть вероятность, что ситуация все-таки выправится.