Жителям барнаульских новостроек запретили кормить голубей, которые обгадили всю аллею

Жителям квартала «Лазурный» запретили кормить голубей. Такая табличка появилась на аллее вдоль ул. Шумакова.

Из-за того, что люди часто подкармливают птиц, те чаще оставляют помет на дорогах. Также остаются и куски хлеба и прочих птичьих лакомств.

«На аллее вдоль Шумакова можно встретить хлеб, зерно, голубей и грязь от них. Давайте поддерживать чистоту!» — призывают в Instagram-аккаунте квартала.

В комментариях не все согласились с новыми правилами.

«Вот когда собак срущих и гавкающих, вытаптывающих газон за Шумакова, 65, уберете совсем, тогда вопрос о голубях поднимайте!» — резко ответила местная жительница.

Ранее ученые-орнитологи уже просили жителей Барнаула не кормить птиц хлебом, потому что они плохо переваривают этот продукт. Переедание может обернуться для пернатых смертью.