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Жизнь

Жителям барнаульских новостроек запретили кормить голубей, которые обгадили всю аллею

Жителям квартала «Лазурный» запретили кормить голубей. Такая табличка появилась на аллее вдоль ул. Шумакова.

Птицы. Голуби.
Птицы. Голуби.
altapress.ru

Из-за того, что люди часто подкармливают птиц, те чаще оставляют помет на дорогах. Также остаются и куски хлеба и прочих птичьих лакомств.

«На аллее вдоль Шумакова можно встретить хлеб, зерно, голубей и грязь от них. Давайте поддерживать чистоту!» — призывают в Instagram-аккаунте квартала.

В комментариях не все согласились с новыми правилами.

«Вот когда собак срущих и гавкающих, вытаптывающих газон за Шумакова, 65, уберете совсем, тогда вопрос о голубях поднимайте!» — резко ответила местная жительница.

Ранее ученые-орнитологи уже просили жителей Барнаула не кормить птиц хлебом, потому что они плохо переваривают этот продукт. Переедание может обернуться для пернатых смертью.

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