Горы денег и медаль из чистого золота: что вы знаете о нобелевской премии. Тест

10 декабря российскому журналисту и главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову вручат нобелевскую премию мира, которую до него получали наши соотечественники Андрей Сахаров и Михаил Горбачев. Altapress.ru решил проверить: что мы вообще знаем о нобелевской премии и ее создателе?