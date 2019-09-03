Город ангелов в Беслане. 51 час и 50 минут до штурма заложники находились в плену у террористов

51 час 50 минут — с 09:15 мск 1 сентября до 13:05 3 сентября — ровно столько часов и минут провели в захваченном террористами спортзале заложники. Их было 1116 человек.
Вахта памяти
И ровно столько же времени проводят каждый год после трагедии внутри спортзала, где находились последние минуты жизни погибшие школьники, «Матери Беслана». Матери несут свою собственную Вахту Памяти.
Восемь тревожных звонков
Altapress.ru все эти дни — 15 лет назад — был на связи с Бесланом. В материале «Восемь тревожных звонков в Беслан» отражены события, которые произошли с 1 по 3 сентября 2004 года. Словами мамы, у которой дочь находилась в заложницах у террористов.
Дочь среди заложников
Мы созвонились с редакцией бесланской газеты «Жизнь Правобережья», чтобы из первых уст узнать о том, что происходит в городе. Трубку взяла редактор издания Эльза Баскаева. Она плакала. Оказалось, что среди заложников в школе ее дочь Фатима Аликова, фотокорреспондент газеты. 27-летняя девушка пошла выполнять рядовое редакционное задание — делать фоторепортаж со Дня знаний из школы № 1 Беслана. И тут началась страшная стрельба…
«Я еще успела дозвониться до Фатимы. Она мне сквозь выстрелы прокричала, что в школе бегают какие-то люди и стреляют, что сама она на втором этаже… А потом связь оборвалась… Я пыталась дозвониться по другому телефону, но слышала лишь гудки. Наверное, телефон отобрали террористы», — рассказывала Эльза Баскаева.
С этого момента бесланская редакция стала жить в ожидании. И молиться за всех людей, захваченных в заложники — кроме Фатимы, из редакции среди заложников оказалось еще семь человек — дети сотрудников и сами работники газеты.
«В Беслане и его округе очень сильная паника. В сельской школе, что совсем рядом с городом, 1 сентября в классах сказали, что захватили нашу школу. Видимо, дети не поняли, что не их школу, и стали выпрыгивать из окон <…> Возле оперативного штаба около самой школы собралось очень много народу. Ночью был страшный ливень, но никто из людей не ушел. Все ждут развития событий», — рассказывала редактор об обстановке в городе.
Потом редактор газеты еще раз уточнила, с корреспондентом какого города разговаривает, и вновь заплакала: «Барнаул… Вы знаете, я несколько дней не спала, когда 24 августа случилась беда с самолетами <теракт на Ту-154>… Там же были бортпроводники из вашего города… Я как представлю ужас людей, летящих в этих самолетах… А тут опять такая беда»…
Расстреляли мужчин
3 сентября altapress.ru вновь вышел на связь с коллегами из Беслана. Там было 6:30 утра. Но мы знали, что журналисты не покидали здания редакции. Знали и то, что накануне вечером были освобождены 26 заложников — женщины и грудные дети.
Сотрудники «Жизни правобережья» сказали, что беседовали с освобожденными. Те, не распространяясь, коротко рассказали, что мужчин — тех, которые могут представлять силовую опасность для боевиков, — в школе почти не осталось.
Родственники мальчиков-старшеклассников забеспокоились за их жизни… Позже выяснилось, что боевики расстреляли примерно 20 наиболее сильных мужчин.
Журналисты газеты хотели подготовить спецвыпуск, договорились с типографией о печати. Но пресс-секретарь президента Республики Северная Осетия от имени президента попросил редакцию не печатать газету — вдруг это как-то навредит заложникам.
«После его слов я вообще запаниковала. Ведь я общалась со многими журналистами центральных СМИ, говорила, что среди заложников моя дочь Фати. Вдруг и правда у террористов есть связной?» — рассказала редактор.
В школе в это время сидели голодные дети — в столовой еды не было, так как 1 сентября учиться полный день не собирались. Еда находилась лишь в буфете — пряники, печенье, коржики, сухое молоко. Водопровод в школе работал, но свободно передвигаться по зданию террористы не разрешали. В школе окна после стрельбы разбиты.
Кровная месть
3 сентября в 10:40 мск altapress.ru вновь вышел на связь с коллегами. Они сообщили, что переговорный процесс должен возобновиться. На встречу с боевиками придут Руслан Аушев, бывший президент Республики Ингушетия, братья Гуцериевы. Также в переговорах примут участие старики-ингуши, уважаемые в республике люди. Причем старцы были настроены очень решительно — они заявили, что если их не пустят в школу, прорвутся туда сами.
Это заявление обеспокоило родственников заложников — не дай Бог, что случится со стариками, тогда на Кавказе может начаться кровная месть. По законам гор.
Штурм
3 сентября в 13:05 мск мы вновь позвонили в редакцию. Телефон долго не брали, потом женский голос на другом конце провода быстро прокричал: «Извините, пожалуйста, мы все сейчас в коридоре, далеко от телефона. У нас в городе сплошная стрельба, взрывы»!
Все. Начался штурм.
Хуже, чем предполагали
В 15:00 мы вновь позвонили коллегам. Трубку взяла ответственный секретарь газеты: «Да, было несколько мощных взрывов в школе. Идет перекрестный огонь с нескольких сторон от школы. О заложниках нет никаких сведений. Все случилось хуже, чем мы предполагали. Это началось тогда, когда с территории школы начали эвакуировать трупы. Некоторые говорят, что часть здания рухнула сама по себе — школа 1889 года постройки. Боевики подумали, что начался штурм, и стали поливать огнем. Но это лишь предположение. Неутешительное и наивное предположение. Редактор газеты убежала в больницу — искать дочь там, к школе ее не пустили. Молитесь за наших детей и нас».
В 15:45 мы вновь связались с бесланской газетой. Трубку взял сотрудник издания, были слышны взрывы, он прокричал в телефон: «В городе страшный бой. Слышите взрывы? Бой в разных частях города!»…
Утро 4 сентября
Утром после штурма — звонок на телефон «горячей линии». Называю имя: «Фатима Аликова, фотокорреспондент». И усталый голос отвечает: «Она жива. И не ранена. Не плачьте. Все будет хорошо… Ее мама? Эльза Баскаева? Нет, в списках нет. Молитесь за других…»
Заложники пили мочу
Дочь рассказала маме, что боевики были какие-то осатаневшие. Их в зале, где держали Фатиму, было 10. И две шахидки.
Заложники пили свою мочу — так мучила жажда. И Фати пила. Ей какой-то мальчик дал стаканчик, из него и утоляла жажду девушка. Фатима два с половиной дня просидела в школе — лежать террористы не разрешали, ноги вытягивать — тоже. Только сидеть. К Фати льнули дети, которые в школе оказались без родителей.
Фатима рассказала, что дети вели себя молодцом — не паниковали, не хныкали. Телефоны боевики и впрямь тогда у всех отобрали, разбили их прикладами. И еще сказали, что если у кого-то сработает мобильник, пристрелят.
Так и сидели они в зале, уже начали задыхаться. Тогда Фатима, уже почти не соображая, легла на подоконник подышать воздухом, не обращая внимания на террористов. И тут — взрыв! Фатиму взрывной волной сбросило с подоконника на улицу. Девушка, не помня себя, побежала что было силы. Впереди какие-то два железных гаража, стена школы и… тупик! Фатима схватила картонку с земли, накрылась ею. Так и лежала. Пережидала штурмовую пальбу… В это время ее мать босиком бежала к городской больнице искать дочь…
Развалины
Развалины первой бесланской школы — место одной из самых страшных трагедий в новейшей истории России — многие годы были законсервированы.
Однако спустя 10 лет над руинами разрушенного спортзала возвели мемориальный комплекс — колонны, которые поддерживают стеклянный купол над залом, по входу в который струится вода, в которой террористы три дня отказывали детям.
Кладбище, где похоронили жертв трагедии, назвали «Городом ангелов». Рядом разбили Парк ангелов…
Традиционно, 1 сентября в 09.15 мск во дворе школы раздается школьный звонок…
Страшные цифры
В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались 1116 человек.
Общее количество погибших и умерших от ран составило 333 человека, из которых 186 — дети. 10 спецназовцев погибли при штурме здания школы, двое сотрудников МЧС расстреляны при попытке эвакуации убитых в первый день заложников-мужчин.
810 человек получили ранения из числа заложников, сотрудников спецназа ФСБ, МЧС, МВД и военнослужащих внутренних войск.
Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 — дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.
На сайте администрации Беслана есть специальная страница «Мы помним». В разделе «Светлая память» опубликованы фото погибших во время той чудовищной трагедии.
P.S. 3 сентября россияне поминают жертв других терактов, происходивших в Москве, Волгограде, а также в Чечне, Дагестане, Буденновске, Первомайском и других регионах нашей страны.
Светлая память.