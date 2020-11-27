Горожане обеспокоены огромной свалкой строительного мусора в Барнауле

Огромную кучу строительного мусора обнаружили горожане за ТЭЦ-3 в Барнауле. О своей находке они рассказали в соцсетях.

О свалке мусора в сообществе «Barnaul22» написал барнаулец Андрей Сучков.

Свалка строительного мусора. vk.com/barneos22 Свалка строительного мусора. vk.com/barneos22

Он утверждает, что на эту несанкционированную свалку свозят мусор уже не первый день. Мужчина полагает, что эти кучи — от разбора ветхого дома на проспекте Ленина.

«Зачем везти на полигон, когда можно свалить просто так? Увидев, что снимаю, водитель сразу снял номер с машины», — поделился Андрей.

Ранее altapress.ru разбирался, почему в ленточном бору так много мусора. Люди оставляют здесь отходы после пикников, устраивают свалки бытовых или строительных отходов.

«Какой только гадости не везут: и химические отходы находились, и части туш — такое наносит особенный вред природе, — рассказывает эколог Алексей Грибков.