Горожане обеспокоены огромной свалкой строительного мусора в Барнауле

О свалке мусора в сообществе «Barnaul22» написал барнаулец Андрей Сучков.
Он утверждает, что на эту несанкционированную свалку свозят мусор уже не первый день. Мужчина полагает, что эти кучи — от разбора ветхого дома на проспекте Ленина.
«Зачем везти на полигон, когда можно свалить просто так? Увидев, что снимаю, водитель сразу снял номер с машины», — поделился Андрей.
Ранее altapress.ru разбирался, почему в ленточном бору так много мусора. Люди оставляют здесь отходы после пикников, устраивают свалки бытовых или строительных отходов.
«Какой только гадости не везут: и химические отходы находились, и части туш — такое наносит особенный вред природе, — рассказывает эколог Алексей Грибков.