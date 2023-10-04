Горячую воду и отопление отключат на нескольких улицах Барнаула

На это время ограничат подачу горячей воды и отопления в близлежащих домах.



Под отключение попадают дома по следующим адресам:

ул. Георгия Исакова - 215, 217, 219, 221, 223, 223а, 225, 227, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 246а, 248, 250, 252, 254, 256;

ул. Антона Петрова - 212, 214, 214а, 216, 218, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 238, 240, 242;

ул. Попова - 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59;

ул. Островского - 23, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52б, 56, 58, 60, 62, 64;

ул. Юрина - 261, 263, 267, 269, 271, 275, 277, 279, 283, 285, 287, 289, 291.

Ранее сообщали, что 4 октября в центре Барнаула отключат горячую воду.