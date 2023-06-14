14 июня
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Жизнь

Горячую воду отключили у 96 тыс. барнаульцев - на сколько и по каким адресам

В Барнауле начался второй этап опрессовки теплосетей 14 июня. Работы проводятся в контуре ТЭЦ-3, в который входят 96 тыс. потребителей. В СГК рассказали, чья пришла очередь греть воду в кастрюльках и сколько это продлится.

Горячая вода, ванна.
Горячая вода, ванна.
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1
На сколько дней отключили горячую воду?

Горячую воду отключат с 14 по 22 июня включительно.

2
Кто попадает под отключения?

Без горячей воды останутся жители Индустриального, Железнодорожного и Центрального районов в границах улиц Трактовая, Попова, пр. Южный, пос. Куета, Новосиликатный, часть пос. Пригородного (в районах улиц 50 лет Алтая и Жданова), Южный, Южный Власихинский проезд, ул. Попова, Взлетная, Лазурная, Павловский тракт, Малахова, Транзитная, Советской Армии, Павловский тракт, Фурманова, Власихинская.

3
Что будут делать за это время?

Работы будут проводиться на магистрали М-32.

За время отключения специалисты проверят на прочность и плотность 63 км магистральных теплосетей и 197 км внутриквартальных теплосетей.

4
Когда начнется четвертый этап опрессовки?

Четвертый этап опрессовки теплосетей начнется с 28 июня по 6 июля. Гидравлические испытания пройдет магистраль М-33.

Под отключения попадут жители Индустриального и Ленинского районов в границах улиц Власихинская, Павловский тракт, пр. Северный Власихинский, ул. Солнечная Поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Ленинградская, Энтузиастов, Попова, Павловский тракт.

Подробнее о времени и районах отключения горячей воды - в материале altapress.ru.

5
Кто еще остался без воды 14 июня?

Также горячую воду временно ограничили 14 июня в 47 многоквартирных и четырех частных домах, в одном детском саду и в нескольких административных зданиях в центре города.

Горячей воды не будет с 10:00 утра 14 июня до 2:00 ночи 15 июня.

Отключения связаны с проведением работ на магистральной теплосети М-22 в районе дома по проспекту Ленина, 113.

Адреса отключения перечислил altapress.ru.

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