Горячую воду отключили у 96 тыс. барнаульцев - на сколько и по каким адресам

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Кто еще остался без воды 14 июня?

Также горячую воду временно ограничили 14 июня в 47 многоквартирных и четырех частных домах, в одном детском саду и в нескольких административных зданиях в центре города.

Горячей воды не будет с 10:00 утра 14 июня до 2:00 ночи 15 июня.

Отключения связаны с проведением работ на магистральной теплосети М-22 в районе дома по проспекту Ленина, 113.

Адреса отключения перечислил altapress.ru.