Госавтоинспекция Алтайского края и altapress.ru запускают проект как не допускать ДТП и восстановить справедливость

Госавтоинспекция по Алтайскому краю и altapress.ru начинают проект по безопасности дорожного движения. На нашем сайте будут выходить полезные для водителей и пешеходов статьи, обзоры и викторины на различные темы: от того, как избежать аварий зимой до рейтинга самых эффективных шин.

Что ждет читателей

В материалах мы разберем, где и по каким причинам чаще всего происходят ДТП, и поговорим о том, как их избежать. А также расскажем, что делать, если заметили грубое нарушение ПДД.

Выберем топ-10 приемов, которые помогут предотвратить аварии зимой, и узнаем, как выбрать лучшие шины и экипировку для безопасной езды — не только на автомобиле.

Altapress.ru вместе со специалистами из Госавтоинспекции, барнаульских автошкол и другими экспертами разберет в материалах ключевые правила поведения на дороге водителей и пешеходов.

Проверим знание давно действующих и совершенно новых правил. Например, с какими неисправностями запрещено эксплуатировать автомобиль с 1 сентября.

Повторим, как вести себя в общественном транспорте, а перевозчикам напомним, как его эксплуатировать. Тем, кто работает в агрегаторах, расскажем, чем отличается управление такси от езды на обычном автомобиле.

В материалах мы разберем несколько лайфхаков, как бороться с недобросовестными водителями и добиваться их наказания. Например, когда они оставляют машину на тротуаре.

Самая основная причина ДТП в России — вождение в состоянии алкогольного опьянения. Врач объяснит, что происходит с организмом пьяного водителя, а представитель Госавтоинспекции — к каким последствиям ведет его поездка.

В общем, мы постараемся сделать так, чтобы наши читатели, соблюдая правила, избегали аварий. Но все-таки напомним алгоритм самостоятельного оформления ДТП и как вести себя при происшествии.

Все зависит от взрослых

В материалах мы не обойдем тему детей и дорог и подробно разберем 99-й закон Алтайского края о контроле за несовершеннолетними.

Как отмечает начальник Госавтоинспекции по Алтайскому краю Владислав Перцев, ежегодно с началом учебного года в регионе возрастает риск дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Причину трагедий и статистику мы подробно разберем в проекте.

Цифра: За 8 месяцев 2023 года произошло 240 ДТП, 7 детей-пассажиров погибли и 258 травмированы.

С первых сентябрьских дней весь личный состав Госавтоинспекции работает в усиленной режиме, наряды ДПС патрулируют дороги вблизи образовательных учреждений. Однако только этим проблему не решить.

Хочется надеяться, что взрослые — водители, родители и педагоги — осознавая степень своей ответственности, отнесутся к вопросам обеспечения безопасности на дороге с должным вниманием, — говорит Владислав Перцев.

Для этого следует ежедневно проводить с детьми — любого возраста — «минутки безопасности», напоминая о правилах дорожного движения. Объяснять и показывать, как правильно переходить проезжую часть, детально разбирая маршрут «дом — школа — дом» и «дорожные ловушки». В одном из материалов мы расскажем, как проводить такую беседу.

Владислав Перцев также просит родителей не забывать о защите маленьких пассажиров в транспорте: например, обязательно использовать удерживающие устройства и ремни безопасности. В нашем проекте вы узнаете, как выбрать, установить и использовать детские кресла.

Кроме того, Госавтоинспекция — настоятельно рекомендует использовать световозвращающие элементы на одежде: чем их больше, тем заметнее ребенок в темное время суток. Это особенно важно сейчас, когда сокращается продолжительность светового дня.

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