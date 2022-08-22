«Готовьтесь к новому рывку». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Altapress.ru побеседовал с барнаульским специалистом по звездам и знакам Зодиака Светланой Черемисиной. Она объяснила, как космос повлиял на развитие событий этой недели.

Как рассказала нам Светлана Черемисина, будущая неделя пройдет под знаком «ВВП» — «Возрождение, Восстановление и Продвижение». Это значит, что пора вспомнить о своих самых смелых планах. А вот ближе к выходным следует отдохнуть и приготовится к новому рывку.

Не тратить и не ругаться

Как отметила Светлана Черемисина, Овны смогут вдохновить окружающих своими идеями. «Сможете своим огоньком зажечь сердца, согреть им не только близких», — говорит астропсихолог.

Видимо, под их влияние попадут Девы, иначе как объяснить то, что они испытают на себе попутный ветер судьбы. Собеседница советует знаку не тратить много денег и не портить отношения с начальством.

Кстати, о работе. Партнеров Стрельцов ждет успех. Самому знаку придется решать вопросы с наследством и планировать новый курс жизни, говорит Черемисина. Весы также поймают удачу на работе — им не стоит забывать благодарить вышестоящих. Козероги же смогут почувствовать приятную заботу от родственников второй половинки.

Блистать и отдыхать

Скорпионам астропсихолог рекомендует не давить на своего партнера, вдохновлять его. А Водолеи будут восхищены и довольны своей любовью. «Решайте жилищные вопросы и следите за хроническими заболеваниями», — советует специалистка. Близнецам она также рекомендует привести в порядок свое тело: «Подумайте о здоровье и переезде. Записывайте идеи для новых начинаний».

Как отмечает Светлана Черемисина, Львы проявят свое ораторское мастерство и будут блистать. Тельцы также смогут раскрыть свои таланты и в общении им не будет равных — главное не сидеть в одиночестве.

Специалистка советует Ракам выполнить самые важные дела до четверга, иначе потом не будет ни сил, ни настроения. Черемисина рекомендует отправиться в путешествие Рыбам. При этом они не должны забывать о режиме питания и хороших привычках.