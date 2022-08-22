22 августа
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Жизнь

«Готовьтесь к новому рывку». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Altapress.ru побеседовал с барнаульским специалистом по звездам и знакам Зодиака Светланой Черемисиной. Она объяснила, как космос повлиял на развитие событий этой недели.

Дорога, путь от нейросети.
Дорога, путь от нейросети.
altapress.ru

Как рассказала нам Светлана Черемисина, будущая неделя пройдет под знаком «ВВП» — «Возрождение, Восстановление и Продвижение». Это значит, что пора вспомнить о своих самых смелых планах. А вот ближе к выходным следует отдохнуть и приготовится к новому рывку.

Не тратить и не ругаться

Как отметила Светлана Черемисина, Овны смогут вдохновить окружающих своими идеями. «Сможете своим огоньком зажечь сердца, согреть им не только близких», — говорит астропсихолог.

Видимо, под их влияние попадут Девы, иначе как объяснить то, что они испытают на себе попутный ветер судьбы. Собеседница советует знаку не тратить много денег и не портить отношения с начальством.

Кстати, о работе. Партнеров Стрельцов ждет успех. Самому знаку придется решать вопросы с наследством и планировать новый курс жизни, говорит Черемисина. Весы также поймают удачу на работе — им не стоит забывать благодарить вышестоящих. Козероги же смогут почувствовать приятную заботу от родственников второй половинки.

Блистать и отдыхать

Скорпионам астропсихолог рекомендует не давить на своего партнера, вдохновлять его. А Водолеи будут восхищены и довольны своей любовью. «Решайте жилищные вопросы и следите за хроническими заболеваниями», — советует специалистка. Близнецам она также рекомендует привести в порядок свое тело: «Подумайте о здоровье и переезде. Записывайте идеи для новых начинаний».

Как отмечает Светлана Черемисина, Львы проявят свое ораторское мастерство и будут блистать. Тельцы также смогут раскрыть свои таланты и в общении им не будет равных — главное не сидеть в одиночестве.

Специалистка советует Ракам выполнить самые важные дела до четверга, иначе потом не будет ни сил, ни настроения. Черемисина рекомендует отправиться в путешествие Рыбам. При этом они не должны забывать о режиме питания и хороших привычках.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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