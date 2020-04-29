30-градусная жара, ветер под 100 км/ч и гроза обрушатся на Алтайский край

Синоптики предупреждают жителей Алтайского края о неблагоприятных погодных условиях, которые установятся в регионе 29 апреля.

Алтайский Гидрометцентр в этой связи опубликовал на своем сайте прогноз-консультацию. «В Алтайском крае днем 29 и ночью 30 апреля ожидается усиление ветра до 13−18 метров в секунду, местами порывы до 24 метров в секунду, местами дожди, грозы», — говорится в сообщении ЦГМС.

Отметим, что скорость ветра 24 метра в секунду — это 86,4 километра в час. По шкале Бофорта такой показатель попадает под понятие шторма.

Что касается температуры воздуха в регионе 29 апреля, то будет жарко. В большинстве районов края столбики термометров покажут +26…+31 градус, по северо-западу ожидается +20…+25 градусов.

Похолодание со снегом

Как ранее сообщили altapress.ru в региональном Гидрометцентре, согласно предварительному прогнозу, в ночь с 1 на 2 мая в Алтайском крае резко похолодает.

Снег в мае в Барнауле. Анна Зайкова

Ночные температуры составят всего +1…+6 градусов, а местами столбики термометров опустятся до отметки в -2 градуса.

Также в ночь на 2 мая в северо-западных районах края может пойти мокрый снег.

После этого на Алтайский край начнет оказывать влияние антициклон, с которым на территории региона установится спокойная погода без осадков, а температурный фон будет соответствовать норме для этого времени года.