30-градусная жара, ветер под 100 км/ч и гроза обрушатся на Алтайский край

Алтайский Гидрометцентр в этой связи опубликовал на своем сайте прогноз-консультацию. «В Алтайском крае днем 29 и ночью 30 апреля ожидается усиление ветра до 13−18 метров в секунду, местами порывы до 24 метров в секунду, местами дожди, грозы», — говорится в сообщении ЦГМС.
Отметим, что скорость ветра 24 метра в секунду — это 86,4 километра в час. По шкале Бофорта такой показатель попадает под понятие шторма.
Что касается температуры воздуха в регионе 29 апреля, то будет жарко. В большинстве районов края столбики термометров покажут +26…+31 градус, по северо-западу ожидается +20…+25 градусов.
Похолодание со снегом
Как ранее сообщили altapress.ru в региональном Гидрометцентре, согласно предварительному прогнозу, в ночь с 1 на 2 мая в Алтайском крае резко похолодает.
Ночные температуры составят всего +1…+6 градусов, а местами столбики термометров опустятся до отметки в -2 градуса.
Также в ночь на 2 мая в северо-западных районах края может пойти мокрый снег.
После этого на Алтайский край начнет оказывать влияние антициклон, с которым на территории региона установится спокойная погода без осадков, а температурный фон будет соответствовать норме для этого времени года.