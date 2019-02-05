«График № 1»: в Сибири ввели ограничения потребления газа

Аномальные холода в Сибири привели к введению ограничений на потребление газа. Последний раз так называемый «График N1» вводился в феврале 2011 года в 42 из 64 субъектов Единой системы газоснабжения.

Как сообщило правительство Омской области, решение принято «во избежание аварийной ситуации в связи с аномальным понижением температуры».

Было принято решение о частичных ограничениях подачи газа жителям трех районов (Тарского, Тевризского и Знаменского), имеющих альтернативные источники отопления и резервные запасы топлива.

Синоптики прогнозируют в этом сибирском регионе морозы до -40 градусов вплоть до 8 февраля. Почти 350 частных домов на севере Омской области будут временно отключены от газоснабжения. В Минпромторге России уточняют, что у этих домов есть альтернативные источники отопления, пишет bfm.ru.

В Барнауле газовые службы работают в круглосуточном режиме.

«В случае неполадок звоните нам в любое время на горячую линию по телефонам (385−2) 284−000, 353−555», — говорится в сообщении газовиков.

Морозная сводка

Между тем в Алтайском крае объявили штормпрогноз в связи с аномальными морозами. По данным синоптиков, с 4 по 8 февраля в регионе ожидается понижение минимальной температуры воздуха до минус 35 — 40 градусов, местами — до минус 45.

4 февраля самолет компании «Аэрофлот», который летел из Москвы в Красноярск, приземлился в Новосибирске из-за сильных морозов.

2 февраля на подъезде к Новосибирску пассажирский автобус из села Завьялово (Алтайский край) заглох из-за морозов. В салоне находились 18 человек.