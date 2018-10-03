Гражданская жена полковника полиции Захарченко покинула Россию

Гражданская жена полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупции, эмигрировала в США вместе с их общей дочерью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой ее адвоката. Марина Семынина объяснила свое решение тем, что в России ей опасно находиться.