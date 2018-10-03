Гражданская жена полковника полиции Захарченко покинула Россию

По данным источника РИА Новости, супруга Захарченко брала билет до британского аэропорта Хитроу. Сама Семынина никак эту информацию не комментирует, связаться с ней журналистам не удается. Ранее женщина жаловалась СМИ, что следствие ее «прессует».
2 октября арестовали двух фигурантов по делу Захарченко: бизнесмена Валерия Маркелова, соучредителя «Группы компаний 1520» (крупнейшего подрядчика РЖД) и бывшего адвоката Белевцова. Юриста обвиняют в том, что он был «доверенным лицом» Захарченко, а бизнесмена — в даче взятки.
Бывшего врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко обвиняют в трех эпизодах получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствованию правосудия. Его задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков у него нашли деньги на сумму около 8,5 миллиарда рублей. Позднее из них исчезло 230 млн. Это выяснилось после того как инкассаторы доставили деньги в Сбербанк для пересчета.