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3 октября
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Гражданская жена полковника полиции Захарченко покинула Россию

Гражданская жена полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупции, эмигрировала в США вместе с их общей дочерью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой ее адвоката. Марина Семынина объяснила свое решение тем, что в России ей опасно находиться.

Марина Семынина, гражданская жена Дмитрия Захарченко.
Марина Семынина, гражданская жена Дмитрия Захарченко.
Скриншот видео телеканала 360 на youtube.com

По данным источника РИА Новости, супруга Захарченко брала билет до британского аэропорта Хитроу. Сама Семынина никак эту информацию не комментирует, связаться с ней журналистам не удается. Ранее женщина жаловалась СМИ, что следствие ее «прессует».

2 октября арестовали двух фигурантов по делу Захарченко: бизнесмена Валерия Маркелова, соучредителя «Группы компаний 1520» (крупнейшего подрядчика РЖД) и бывшего адвоката Белевцова. Юриста обвиняют в том, что он был «доверенным лицом» Захарченко, а бизнесмена — в даче взятки.

Дмитрий Захарченко.
Дмитрий Захарченко.
СК РФ.

Бывшего врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко обвиняют в трех эпизодах получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствованию правосудия. Его задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков у него нашли деньги на сумму около 8,5 миллиарда рублей. Позднее из них исчезло 230 млн. Это выяснилось после того как инкассаторы доставили деньги в Сбербанк для пересчета.

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