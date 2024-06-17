Григорий Лепс сделал предложение своей 18-летней девушке

Друзья артиста подтвердили, что он готов связать себя узами брака со своей 18-летней избранницей, сообщает «Комсомольская правда».

Не зря ранее артист напевал песню «Я поднимаю руки, готов тебе сдаться, ведь ты же так красива в свои 18!». И вот, спустя года, пророческая песня сбылась. Лепс влюбился и сделал предложение 18-летней студентке МГИМО Авроре Киба.

Не так давно певец проживал расставание со своей женой, в браке с которой он был более 20 лет. Ходили слухи, что развод произошел из-за любовных авантюр Григория. Жена певца, видимо, устала терпеть эти авантюры и поставила точку в многолетнем браке.

После пережитого он нашел свою любовь. Аврора Киба познакомилась с женихом через своих родителей. Лепс хорошо знаком с ее мамой, светской львицей Татьяной Киба. С ее согласия Аврора начала видеться с музыкантом. А после и встречаться.

По словам друзей артиста, Лепсу этот роман пошел на пользу: он бросил пить и занялся спортом.

Ранее сообщалось, что Григорий Лепс презентовал новый альбом и посвятил песню бывшей жене.

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