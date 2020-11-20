Гробы с окошками начали раскупать в Новосибирске из-за страха похоронить чужого человека

Якушин отметил, что сегодня в городе очень активно заказывают такие необычные гробы.
«Мы столкнулись с тем, что, когда тела коронавирусных больных привозят в пакетах, вскрывать их мы не имеем права. В Барнауле, например, идут навстречу и делают надрезы сразу в морге. В Новосибирске и других городах к этому относятся осторожно», — рассказал он.
Примечательно, что всплеск связывают не только с желанием родственников попрощаться с умершим, но и со страхом похорон чужого человека.
Напомним, накануне в Кемеровской области дедушка «воскрес» после того, как его похоронили в закрытом гробу — в больнице попросту перепутали паспорта живого и умершего пациентов.
Ранее сообщали, что гробы с окошками начали делать в Барнауле по желанию родственников скончавшихся от COVID-19.
Гробы с окошками делали в Новосибирске еще в XIX веке, если планировали посмертное фото. Более того, в Новосибирском крематории герметичный саркофаг из стекла появился много лет назад — его заказывали для прощания с инфекционными больными.