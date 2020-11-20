Гробы с окошками начали раскупать в Новосибирске из-за страха похоронить чужого человека

Якушин отметил, что сегодня в городе очень активно заказывают такие необычные гробы.

«Мы столкнулись с тем, что, когда тела коронавирусных больных привозят в пакетах, вскрывать их мы не имеем права. В Барнауле, например, идут навстречу и делают надрезы сразу в морге. В Новосибирске и других городах к этому относятся осторожно», — рассказал он.