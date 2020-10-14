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Жизнь

Печальный тренд. В Барнауле стали делать гробы с окошками

Родственники умерших от COVID-19 просят делать гробы с окошками, пишет amic.ru со ссылкой на руководителя «Алтайской похоронной службы» Константина Кобзева. Не все представители сферы ритуального бизнеса соглашаются на это, некоторые считают и вовсе бессмысленным.

Похороны. Гроб. Цветы.
Похороны. Гроб. Цветы.
СС0

Стеклянные окошки врезают в обычные гробы. Из-за этого их стоимость повышается в среднем на 4−5 тыс. рублей, отметил Кобзев.

Другие предприниматели не советуют заказывать такие гробы.

«Представляете, что будет, когда гроб будут закапывать? Стекло с землей посыплются на лицо умершему человеку. Тогда нужно думать, как закрыть эту рамку, а это испортит внешний вид гроба. Мы родственникам покойного скидываем на WhatsApp фото покойного, а по нему и так все видно. Можно и другим показать», — отметил директор «Алтайского похоронного дома» Владимир Клевакин.

К тому же, по предписанию Роспотребнадзора, тело усопшего, инфицированного коронавирусом, должно быть в герметичном пакете и герметичном гробу.

«Поэтому, во-первых, смысла от такого „окошка“ все равно нет — лица не будет видно, так как усопший будет в пакете. А во-вторых, это нарушает герметичность гроба и, тем самым, предписание Роспотребнадзора», — пояснили в похоронной службе «Некрополис».

Всего за период пандемии в Алтайском крае, по данным на 14 октября, умерло уже 604 человека с подтвержденным коронавирусом.

Ранее сообщалось, как на Алтае хоронят умерших от коронавируса.

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