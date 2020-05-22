Молодой участник массовой похоронной процессии умер от коронавируса в России

Один из участвовавших в массовой похоронной церемонии в Адыгее умер от коронавируса. Всего на похоронах заразились 155 человек, сообщает «Интерфакс».

«У 27-летнего молодого человека была диагностирована двухсторонняя пневмония с тотальным поражением легких. Пациент поступил в госпиталь 8 мая в тяжелом состоянии. С 12 мая находился на аппарате ИВЛ. Вскрытие показало отсутствие хронических заболеваний и подтвердило, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция», — сообщает местный минздрав.

1 мая в ауле Бжедугхабль Адыгеи прошли похороны, на которых присутствовали более 500 человек. После похорон одного человека госпитализировали с подозрением на коронавирус, пишет polit.ru. К 20 мая коронавирус был выявлен уже у 155 жителей района.

В Адыгее зафиксировано 525 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 263 человека выздоровели, восемь умерли.

Между тем в Санкт-Петербурге запретили церемонии прощания с умершими. В Северной столице действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти.

Изначально тех, кто в Санкт-Петербурге умирал от коронавируса, вообще было предписано хоронить в цинковых гробах, но от этой идеи местные власти в итоге отказались.

Ранее Алтайский Роспотребнадзор дал рекомендации для похорон умерших от COVID-19. Хоронить ковидных больных рекомендуют при помощи кремации.

Если родственники против такого способа захоронения, то можно воспользоваться и традиционным способом. Правда, тогда нужно соблюсти несколько правил.

Гроб должен быть полностью закрыт, чтобы исключить любые контакты родственников с телом покойного.