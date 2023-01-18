18 января
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Жизнь

Группу Центробанка в соцсети атаковали шутники: они предлагают «примогемы» и ставку в -7%

Официальное сообщество Центробанка во Вконтакте «Банк России» атаковали шутники. Люди в комментариях предлагают странные решения и откровенно издеваются. Однако SММ-щик ЦБ не растерялся и нашел, что ответить.

Работа. Бизнес. Компьютер.
Работа. Бизнес. Компьютер.
unsplash.com.

Если судить по аватаркам и именам пользователей, то можно предположить, что большинство шутников — это молодые люди. Они предлагают заменить национальную валюту на валюту из компьютерных игр — «примогемы» и «гемы» — и понизить ставку ради милой собаки.

SММ-щик ЦБ не растерялся и решил поставить шутников на место.

Примечательно, что у ведущего соцсетей спросили, понимает ли он, что подобная активность привлекает внимание к Центробанку. На что SММ-щик ответил:

«Важно вовремя остановиться. Есть люди, у которых есть реальные вопросы, требующие ответа. Мы бы хотели сосредоточиться на них».

Ответы Центробанка на нападки шутников
Ответы Центробанка на нападки шутников
Скриншот из группы «Банк России»

SММ-щик Центробанка также создал собственный мем — смешную картинку. На ней неизвестное существо с большими ушами и кошачьими лапами отвечает на комментарии подписчиков.

Ответы Центробанка на нападки шутников
Ответы Центробанка на нападки шутников
Скриншот из группы «Банк России»
Ответы Центробанка на нападки шутников
Ответы Центробанка на нападки шутников
Скриншот из группы «Банк России»
Ответы Центробанка на нападки шутников
Ответы Центробанка на нападки шутников
Скриншот из группы «Банк России»

Ранее наши читатели заметили, что узор на лбах главных героев фильма «Аватар: Путь воды» очень похож на логотип altapress.ru. Мы разобрались в этом вопросе.

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