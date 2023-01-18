Группу Центробанка в соцсети атаковали шутники: они предлагают «примогемы» и ставку в -7%

Если судить по аватаркам и именам пользователей, то можно предположить, что большинство шутников — это молодые люди. Они предлагают заменить национальную валюту на валюту из компьютерных игр — «примогемы» и «гемы» — и понизить ставку ради милой собаки.
SММ-щик ЦБ не растерялся и решил поставить шутников на место.
Примечательно, что у ведущего соцсетей спросили, понимает ли он, что подобная активность привлекает внимание к Центробанку. На что SММ-щик ответил:
«Важно вовремя остановиться. Есть люди, у которых есть реальные вопросы, требующие ответа. Мы бы хотели сосредоточиться на них».
SММ-щик Центробанка также создал собственный мем — смешную картинку. На ней неизвестное существо с большими ушами и кошачьими лапами отвечает на комментарии подписчиков.
Ранее наши читатели заметили, что узор на лбах главных героев фильма «Аватар: Путь воды» очень похож на логотип altapress.ru. Мы разобрались в этом вопросе.
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