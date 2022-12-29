29 декабря
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Жизнь

Когда закончится конфликт на Украине, предсказали шаманы из Перу

Шаманы в Перу провели особый ритуал, в котором предсказали дату окончания конфликта на Украине, сообщает «Фонтанка».

Магия, ритуал, экстрасенс.
Магия, ритуал, экстрасенс.
CC0

Шаманы собрались 28 декабря на вершине холма Сан-Кристобаль, одетые в традиционную андскую одежду.

Они приветствовали наступающий 2023 год и провели ежегодную церемонию очищения. Шаманы использовали цветы, благовония, змею и фотографии президентов России и Украины.

Во время ритуала они увидели, что в следующем году «все это успокоится. Наступит мир, спокойствие».

Также шаманы предсказали стихийные бедствия и климатических трагедий. В частности, землетрясение в северной части Америки.

Ранее жительница Омска продавала куклу, в которой якобы живет злая сущность, и ее нужно кормить кровью.

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