Когда закончится конфликт на Украине, предсказали шаманы из Перу

Шаманы собрались 28 декабря на вершине холма Сан-Кристобаль, одетые в традиционную андскую одежду.
Они приветствовали наступающий 2023 год и провели ежегодную церемонию очищения. Шаманы использовали цветы, благовония, змею и фотографии президентов России и Украины.
Во время ритуала они увидели, что в следующем году «все это успокоится. Наступит мир, спокойствие».
Также шаманы предсказали стихийные бедствия и климатических трагедий. В частности, землетрясение в северной части Америки.
Ранее жительница Омска продавала куклу, в которой якобы живет злая сущность, и ее нужно кормить кровью.
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