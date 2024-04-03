Губернатор Алтайского края побывал в зоне бедствия и оценил масштабы стихии. Фото

Глава региона проверил, как организована работа с населением, чьи жилые дома и участки оказались подтоплены.
Стоп, вода
Сейчас подъем воды остановился, затопленные участки постепенно освобождаются. Специалисты откачивают воду с приусадебных участков, сообщает пресс-служба правительства АК.
Выше уровня пола
На месте ЧС работают комиссии, которые оценивают ущерб от стихии.
Выше уровня пола вода поднялась в 500 домах.
Людям помогают справиться с последствиями паводка, подвозят продукты и вещи первой необходимости.
Эвакуация
Начальник краевого главка МЧС Александр Макаров сообщил — группы спасателей были направлены в Михайловский район заблаговременно — специалисты были готовы к неблагоприятному ходу паводка. И смогли оперативно начать эвакуацию людей из подтопленных домов. Пункты временного размещения также были готовы их принять.
Выплаты и ущерб
"Принято решение о поддержке пострадавших в размере от 10 до 30 тыс. рублей. В некоторых случаях ущерб, конечно, гораздо более значительный», — отметил Томенко.
Глава региона пообещал детально разобраться в ситуации. И в зависимости от обстоятельств будет решаться вопрос об увеличении помощи.
Также губернатор пообщался с жителями сел, эвакуированными в пункты временного размещения в селе Михайловском. Большинство уже смогли вернуться в свои дома или временно остановились у родственников.
Дороги
Ограничения по передвижению остаются еще на восьми дорогах, в том числе в Славгороде, Завьяловском и Михайловском районах. Как только вода начинает уходить, дорожники приступают к оценке ущерба и первым восстановительным работам. Там, где ситуация остается опасной — село Ракиты — организованы круглосуточное дежурство и мониторинг ситуации.
Будет проведена детальная оценка ущерба дорожной инфраструктуры, после чего будут приняты решения о дополнительном финансировании.
Ранее губернатор Алтайского края назвал причины сильного паводка в регионе. Резкие потепления и похолодания минувшей зимой стали причиной сильного паводка в Алтайском крае. Михайловский район граничит с Казахстаном.
Сюда перебросили дополнительные силы МЧС. Выехала группа спасателей Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда им. В.В. Зюкова со всем необходимым для работы оборудованием.
В Алтайском крае действует режим ЧС.
Факт
В Михайловском районе 40 лет не было такого подтопления.
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