Губернатор Алтайского края побывал в зоне бедствия и оценил масштабы стихии. Фото

Накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко летал на вертолете в зону бедствия от мощного снеготаяния — Михайловский район.

Глава региона проверил, как организована работа с населением, чьи жилые дома и участки оказались подтоплены.

Стоп, вода

Сейчас подъем воды остановился, затопленные участки постепенно освобождаются. Специалисты откачивают воду с приусадебных участков, сообщает пресс-служба правительства АК.

Выше уровня пола

На месте ЧС работают комиссии, которые оценивают ущерб от стихии.

Выше уровня пола вода поднялась в 500 домах.

Людям помогают справиться с последствиями паводка, подвозят продукты и вещи первой необходимости.

Эвакуация

Начальник краевого главка МЧС Александр Макаров сообщил — группы спасателей были направлены в Михайловский район заблаговременно — специалисты были готовы к неблагоприятному ходу паводка. И смогли оперативно начать эвакуацию людей из подтопленных домов. Пункты временного размещения также были готовы их принять.

Выплаты и ущерб

"Принято решение о поддержке пострадавших в размере от 10 до 30 тыс. рублей. В некоторых случаях ущерб, конечно, гораздо более значительный», — отметил Томенко.

Глава региона пообещал детально разобраться в ситуации. И в зависимости от обстоятельств будет решаться вопрос об увеличении помощи.

Также губернатор пообщался с жителями сел, эвакуированными в пункты временного размещения в селе Михайловском. Большинство уже смогли вернуться в свои дома или временно остановились у родственников.

Дороги

Ограничения по передвижению остаются еще на восьми дорогах, в том числе в Славгороде, Завьяловском и Михайловском районах. Как только вода начинает уходить, дорожники приступают к оценке ущерба и первым восстановительным работам. Там, где ситуация остается опасной — село Ракиты — организованы круглосуточное дежурство и мониторинг ситуации.

Будет проведена детальная оценка ущерба дорожной инфраструктуры, после чего будут приняты решения о дополнительном финансировании.

Ранее губернатор Алтайского края назвал причины сильного паводка в регионе. Резкие потепления и похолодания минувшей зимой стали причиной сильного паводка в Алтайском крае. Михайловский район граничит с Казахстаном.

Сюда перебросили дополнительные силы МЧС. Выехала группа спасателей Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда им. В.В. Зюкова со всем необходимым для работы оборудованием.

В Алтайском крае действует режим ЧС.

Факт

В Михайловском районе 40 лет не было такого подтопления.

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