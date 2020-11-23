Губернатор Дегтярев не знал, что ему нанимают охрану за 33 млн рублей

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале раскритиковал действия подчиненных, объявивших конкурс на охрану за 33 млн рублей в год.

Напомним, ранее сообщали об охране Дегтярева за 800 тыс. рублей в месяц. Два бойца Росгвардии должны дежурить возле главы региона круглосуточно, даже в выходные и праздничные дни.

Губернатор отметил, что не знал про такой конкурс и крайне удивлен. Сам он в это время находился в Москве, а потом отправился в поездку по БАМу.

«Я четыре дня был в командировке в Москве, сразу после этого поехал в поездку по поселкам Байкало-Амурской магистрали, встретился с тремя тысячами граждан, посетил амбулатории, ФАПы, школы, в общем, провел с людьми время. За это время был объявлен конкурс на охрану мне на 33 миллиона рублей. Семь охранников, по-вашему, меня должны охранять. Ну вообще это нормально? Ну кто этим занимается в аппарате, я не понимаю?» — возмутился Дегтярев.

Он также подчеркнул, что за четыре места на посту главы региона «пожал 40 тысяч рук», а его так подставляют перед обычными людьми.

Поэтому, добавил Дегтярев, конкурс нужно отменить и оставить все как есть — без большой охраны.

Ранее Дегтярев пообещал завоевать жителей Хабаровского края и перебежал дорогу на «красный».