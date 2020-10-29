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Жизнь

За 800 тысяч рублей в месяц будут охранять губернатора Хабаровского края даже в праздничные дни

Правительство Хабаровского края выделит на охрану губернатора Михаила Дегтярева почти 800 тыс. рублей в месяц, пишет «Сибрь.Реалии».

Михаил Дегтярев.
Михаил Дегтярев.
instagram.com/degtyarev_info.

Для поиска лучшей охраны провели конкурс. По итогам госзакупки, победу одержала Росгвардия.

Охранять Дегтярева будут круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни.

Согласно данным госзакупки, за месяц — с 1 декабря по 31 декабря 2020 года — из бюджета на двух охранников потратят 786 765 рублей.

«Стартовая стоимость лота — 803,1 тыс. рублей», — говорится в документе.

Таким образом, в ходе конкурса снижение начальной стоимости не превысило 20 тыс. рублей.

Среднемесячная зарплата в регионе составляет 51,1 тыс. рублей. Содержание охраны обойдет в 15,5 рядовых зарплат.

Ранее Дегтярев заявил, что у людей «нет денег на жизнь» в Хабаровском крае.

Напомним, 20 июля президент России отправил в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и назначил Дегтярева.

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