За 800 тысяч рублей в месяц будут охранять губернатора Хабаровского края даже в праздничные дни

Для поиска лучшей охраны провели конкурс. По итогам госзакупки, победу одержала Росгвардия.
Охранять Дегтярева будут круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни.
Согласно данным госзакупки, за месяц — с 1 декабря по 31 декабря 2020 года — из бюджета на двух охранников потратят 786 765 рублей.
«Стартовая стоимость лота — 803,1 тыс. рублей», — говорится в документе.
Таким образом, в ходе конкурса снижение начальной стоимости не превысило 20 тыс. рублей.
Среднемесячная зарплата в регионе составляет 51,1 тыс. рублей. Содержание охраны обойдет в 15,5 рядовых зарплат.
Ранее Дегтярев заявил, что у людей «нет денег на жизнь» в Хабаровском крае.
Напомним, 20 июля президент России отправил в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и назначил Дегтярева.