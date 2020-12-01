Губернатор Дегтярев призвал жителей самим возить врачей к ковидным больным

Дегтярев отметил, что сегодня транспортом обеспечен только каждый третий из врачей, посещающих пациентов на дому.

«Подключиться к решению этих вопросов как обычных граждан, так и бизнес призвал руководитель региона Михаил Дегтярев. Также мы просим добровольцев подключиться к доставке кофе и горячего питания медицинским работникам», — сказал на совещании зампред краевого правительства по соцвопросам Евгений Никонов.