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Жизнь

Губернатор Дегтярев призвал жителей самим возить врачей к ковидным больным

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал жителей проявить активность в волонтерской помощи врачам, сообщает РИА «Новости».

Михаил Дегтярев.
Михаил Дегтярев.
instagram.com/degtyarev_info.

Дегтярев отметил, что сегодня транспортом обеспечен только каждый третий из врачей, посещающих пациентов на дому.

«Подключиться к решению этих вопросов как обычных граждан, так и бизнес призвал руководитель региона Михаил Дегтярев. Также мы просим добровольцев подключиться к доставке кофе и горячего питания медицинским работникам», — сказал на совещании зампред краевого правительства по соцвопросам Евгений Никонов.

В региональном минздраве уточнили, что добровольцы уже помогают с выдачей бесплатных лекарств для амбулаторных больных с COVID-19.

Большой объем работы взяли на себя волонтеры-медики, которые работают в больницах и поликлиниках.

Также помогают социальные волонтеры — помогают пожилым и инвалидам с доставкой товаров первой необходимости.

Ранее в Томске представители узбекской диаспоры решили в течение двух недель бесплатно кормить пловом сотрудников ковидных больниц.

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