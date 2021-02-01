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Жизнь

Губернатор назвал митинги «попыткой развалить страну». Его расстроили пять депутатов

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин прокомментировал несогласованную акцию, на которую 31 января пришли несколько сотен человек.

Акция в поддержку Навального в Барнауле, 31 января.
Акция в поддержку Навального в Барнауле, 31 января.
altapress.ru

Жвачкин в первую очередь поблагодарил томичей, которые «разобрались в ситуации» и не позволили «навязать себе чужое мнение».

«Благодарю наши правоохранительные органы, которые вновь не допустили на устроенной незаконной акции никаких провокаций», — выразил губернатор силовикам следующую признательность.

Также он оценил участие депутатов томской гордумы в несанкционированной акции, которая, по его словам, получилась немногочисленной.

«Конечно, у меня вызывает сожаление участие в незаконной, запрещенной акции пяти депутатов. Несмотря на свой оппозиционный статус, они обязаны соблюдать закон, а не организовывать других на его нарушение. Жалко людей, которые не понимают, что их руками чужие для Томска и России люди пытаются развалить страну», — посетовал Жвачкин.

В завершение он призвал «не разрушать, а создавать, созидать, строить, делать лучше жизнь», поскольку «именно этого сегодня ждут люди».

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что вышедшие на митинг люди «попались на удочку теневых организаторов».

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