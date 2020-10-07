Томские оппозиционеры тайно поддержали «Единую Россию» на выборах главы гордумы

В Томске председателем гордумы стал член «Единой России», несмотря на то, что после недавних выборов партия потеряла большинство в парламенте, пишет « Сибирь.Реалии ».

Напомним, выборы прошли 13 сентября. «Единая Россия» получила лишь 11 мандатов из 37, хотя в прежнем составе гордумы имела 21 мандат из 35, а во фракцию входили 30 депутатов.

Теперь же, судя по всему, во фракцию ЕР депутаты входят тайно. Председателем парламента стал единоросс Чингис Акатаев — это значит, что его поддержали оппозиционеры.

Кто именно одобрил — неизвестно, поскольку голосование проходило тайно. Примечательно, что за председательство Акатаев соперничал с Ксенией Фадеевой, главой местного штаба Алексея Навального.

«За единоросса проголосовали 20 из 37 депутатов. Фадееву поддержали 15, и еще 2 голоса получил депутат от ЛДПР. При этом всего 11 членов „Единой России“», — отмечает издание.

Депутат Олег Быков. Скрин с видео.

Сейчас оппозиционные депутаты обвиняют друг друга в тайном голосовании за Акатаева. Несмотря на результаты, Фадеева заявила, что теперь у народных избранников появилось место для дискуссий.

«Единая Россия». altai-rep.er.ru

«Будем договариваться, слышать друг друга, но надо не забывать, что за нами стоят интересы томичей. Уважаемая „Единая Россия“, теперь вы — оппозиция», — отметила она.

Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко заявил, что свои голоса в пользу единоросса отдали три коммуниста, три члена «Справедливой России», два представителя «Новых людей» и один от «Партии Роста».

В КПРФ заявили, что не поддерживали Акатаева. Однако один из коммунистов «паровозом» получил место вице-спикера томской гордумы.

Отметим, что «Единая Россия» также потеряла важное превосходство в горсовете Новосибирска. Но не без скандалов: один из оппозиционеров подал иск из-за «вброса курсантов нацгвардии» в пользу единоросса.