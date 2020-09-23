Сибирский студент подал иск из-за «вброса курсантов нацгвардии» в пользу единоросса

Участник коалиции «Новосибирск 2020» Вячеслав Якименко, избиравшийся в горсовет, решил через суд разобраться с крайне интересным подсчетом голосов на своем округе, пишет « Сибирь.Реалии ».

Напомним, на выборах депутатов Новосибирска на округе № 35 шла ожесточенная борьба между 19-летним студентом-оппозиционером Якименко и кандидатом от «Единой России» Евгением Яковенко — вице-спикером горсовета.

При этом студент обходил вице-спикера — 1257 голосов против 1179. Уже утром 14 сентября Якименко должен был праздновать свою победу, но неожиданно выяснилось, что на округе незаконно проголосовали курсанты Новосибирского военного института нацгвардии: их голоса засчитали, победил Яковенко.

После этого Яковенко, комментируя произошедшее, назвал провокацией скандал с курсантами. Якобы вброс, который стал для него победным, подстроили оппозиционеры.

В ответ на это Якименко подал в суд иск на территориальную избирательную комиссию Октябрьского района и на участковую комиссию № 1833.

Выборы. «Голос»

Студент требует отменить результаты голосования на участке № 1833, где участвовали непрописанные на территории округа курсанты.

«Надеюсь, они раньше управятся. Яковенко сейчас захочет какие-нибудь должности себе в горсовете получить, потом его вместе с должностями придется „выдирать“ оттуда», — рассказал участник коалиции Андрей Гладченко, помогавший подготовить иск.

По его мнению, если суд будет непредвзятым, то «там разговаривать не о чем — отменять участок и все».

Также Гладченко уточнил, что иск подали 22 сентября, суд должен назначить дату рассмотрения не позже, чем через 30 дней.

Напомним, по итогам выборов «Единая Россия» потеряла важное превосходство в горсовете Новосибирска, имевшееся в предыдущем составе.

При этом серьезную победу одержали самовыдвиженцы — 14 человек, из которых пятеро — участники оппозиционной коалиции «Новосибирск-2020».

Ранее в Иркутской области на выборах губернатора на камеру попало уничтожение документов на избирательном участке. В Красноярском крае кандидат хотел помешать фальсификации, но его скрутил полицейский со словами «хозяин запрещает».