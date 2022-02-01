Шумков ответил на неоднократно поступающие к нему вопросы, которые можно собрать в один — верит ли он сам в этот коронавирус и в вакцину.
Губернатор отметил, что, по его мнению, главные открытия в отношении ковида всех нас ждут впереди, намекая на некий заговор.
«Я учился в советской школе, где не было TikTok или клипового восприятия. А в классическом университете мы изучали логику и критическое мышление. Возможно, поэтому я не верю в то, что был некий „нулевой“ китайский пациент, который пошел на рынок и съел летучую мышь, после чего вдруг заболел весь мир. Ровно также крайне слабо верю в то, что еще ранее свиной грипп „стартанул“ с „нулевой“ свиньи, а птичий, видимо, с „нулевой“ курицы. Мы живем в мире, где войны, несмотря на трескотню про „демократию“ и масштабную информационную завесу, как правило, имеют сугубо экономические причины. Сейчас воевать традиционным оружием страшновато („обратка“ прилететь может), но сверхприбылей по-прежнему хочется, потому идут в ход иные формы. Отсюда, возможно, внешне странные взаимосвязи международных организаций здравоохранения с собственниками крупнейших заморских фармкомпаний, а также десятки иностранных биолабораторий на территории бывших республик СССР. Остальное, как в обычной войне — вирус распространяется, люди гибнут, отдельные корпорации и лица богатеют. Отличие от обычной войны разве, что не рвутся снаряды и ракеты, а вместо корпораций ВПК зарабатывают иные бенефициары», — написал глава региона.
Он подчеркнул, что пандемия должна закончиться полноценным международным расследованием и международным трибуналом над ее зачинателями и бенефициарами. В противном случае весь мир могут ожидать новые испытания.
Что касается вакцинации, то, как отметил Шумков, прививки, если исходить из всех имеющихся официальных данных, остаются единственной действенной мерой, предотвращающей тяжелое течение заболевания.
«Можно по-разному к ней относиться, но иного пока не дано», — подчеркнул он.
Также рассказал о своем отношении как губернатора к полномочиям, которыми его наделили для борьбы с коронавирусом.
«Губернаторам даны такие полномочия, но эти полномочия не делают меня автоматически вирусологом, эпидемиологом или санитарным врачом. Я должен делать то, что понимаю и в чем разбираюсь, давая возможность постоянно высказываться профессионалам, чтобы как можно больше и точнее информировать людей, не сбивая их с толку. Моя задача, кроме общей координации всей деятельности и руководства штабом, — организация мер по противодействию вирусу, но без выскакивания всякий раз по поводу и без. Делать так, чтобы слаженно работали все уполномоченные органы и учреждения. К тому же постоянная информационная накачка „сверху“ с негативным посылом может легко перейти в нагнетание ситуации вплоть до запугивания людей, а это однозначно вредно. Это может подавлять, вгонять в депрессию. У запуганного человека иммунитет слабеет и он не может полноценно противостоять любой инфекции, включая коронавирусную. Потому основные мои функции в работе с коронавирусом — это организация работы штаба и уполномоченных органов, вакцинация, работа с медицинскими учреждениями по лечению, а также с Роспотребнадзором, координация ограничительных и санитарных мер с целью снижения заболеваемости», — разъяснил Шумков.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что готов положить свою карьеру на алтарь борьбы с ковидом.