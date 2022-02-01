Шумков ответил на неоднократно поступающие к нему вопросы, которые можно собрать в один — верит ли он сам в этот коронавирус и в вакцину.

Губернатор отметил, что, по его мнению, главные открытия в отношении ковида всех нас ждут впереди, намекая на некий заговор.

«Я учился в советской школе, где не было TikTok или клипового восприятия. А в классическом университете мы изучали логику и критическое мышление. Возможно, поэтому я не верю в то, что был некий „нулевой“ китайский пациент, который пошел на рынок и съел летучую мышь, после чего вдруг заболел весь мир. Ровно также крайне слабо верю в то, что еще ранее свиной грипп „стартанул“ с „нулевой“ свиньи, а птичий, видимо, с „нулевой“ курицы. Мы живем в мире, где войны, несмотря на трескотню про „демократию“ и масштабную информационную завесу, как правило, имеют сугубо экономические причины. Сейчас воевать традиционным оружием страшновато („обратка“ прилететь может), но сверхприбылей по-прежнему хочется, потому идут в ход иные формы. Отсюда, возможно, внешне странные взаимосвязи международных организаций здравоохранения с собственниками крупнейших заморских фармкомпаний, а также десятки иностранных биолабораторий на территории бывших республик СССР. Остальное, как в обычной войне — вирус распространяется, люди гибнут, отдельные корпорации и лица богатеют. Отличие от обычной войны разве, что не рвутся снаряды и ракеты, а вместо корпораций ВПК зарабатывают иные бенефициары», — написал глава региона.

Он подчеркнул, что пандемия должна закончиться полноценным международным расследованием и международным трибуналом над ее зачинателями и бенефициарами. В противном случае весь мир могут ожидать новые испытания.

Антиковидная вакцинация подростков в Барнауле. barnaul.org. Фото: Павел Лауронен.

Что касается вакцинации, то, как отметил Шумков, прививки, если исходить из всех имеющихся официальных данных, остаются единственной действенной мерой, предотвращающей тяжелое течение заболевания.

«Можно по-разному к ней относиться, но иного пока не дано», — подчеркнул он.

Также рассказал о своем отношении как губернатора к полномочиям, которыми его наделили для борьбы с коронавирусом.

«Губернаторам даны такие полномочия, но эти полномочия не делают меня автоматически вирусологом, эпидемиологом или санитарным врачом. Я должен делать то, что понимаю и в чем разбираюсь, давая возможность постоянно высказываться профессионалам, чтобы как можно больше и точнее информировать людей, не сбивая их с толку. Моя задача, кроме общей координации всей деятельности и руководства штабом, — организация мер по противодействию вирусу, но без выскакивания всякий раз по поводу и без. Делать так, чтобы слаженно работали все уполномоченные органы и учреждения. К тому же постоянная информационная накачка „сверху“ с негативным посылом может легко перейти в нагнетание ситуации вплоть до запугивания людей, а это однозначно вредно. Это может подавлять, вгонять в депрессию. У запуганного человека иммунитет слабеет и он не может полноценно противостоять любой инфекции, включая коронавирусную. Потому основные мои функции в работе с коронавирусом — это организация работы штаба и уполномоченных органов, вакцинация, работа с медицинскими учреждениями по лечению, а также с Роспотребнадзором, координация ограничительных и санитарных мер с целью снижения заболеваемости», — разъяснил Шумков.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что готов положить свою карьеру на алтарь борьбы с ковидом.