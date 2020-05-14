Губернатор рассказал об огромных очередях за президентскими выплатами на детей

Напомним, семьям с детьми от 3 до 16 лет положена разовая выплата в 10 тыс. рублей. Для имеющих детей в возрасте до 3 лет предусмотрена выплата в размере 5 тыс. рублей за апрель, май и июнь.
«Сегодня из-за наплыва граждан у отделения Пенсионного фонда РФ образовались большие очереди. Возникла проблема с получением СНИЛС для детей», — рассказал Усс.
В связи с наплывом губернатор дал поручение правительству края оперативно помочь ПФР с организацией работы. К примеру, одолжить фонду ресурсы и специалистов, чтобы ускорить обработку обращений граждан.
«Вместе с тем, хочу обратить внимание красноярцев на то, что выплаты начнутся только с 1 июня и продолжатся до 1 октября. Я прошу не собираться в очереди и не подвергать себя и родных риску заражения», — обратился глава региона к народу.
Усс надеется, что в ближайшие дни ПФР сможет организовать работу так, чтобы не создавать очередей. Тогда люди спокойно получат все необходимые документы.
Ранее в алтайском отделении Пенсионного фонда рассказали, как получить деньги и кто имеет на это право.