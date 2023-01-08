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Жизнь

Губернатор разгневался на простого российского депутата за кутеж в Мексике

Губернатор Курской области Роман Старовойт возмутился в связи с появлением в Сети видео из Мексики, на котором депутат облдумы наливает в стакан пиво, поздравляет всех с Новым годом, желает «много денег и хорошего настроения». Об этом 7 января сообщил портал РБК.

Пиво.
Пиво.
unsplash.com

«Так же, как и тысячи моих земляков, возмущен видеоприветом, который прислал из Мексики депутат Курской областной думы Максим Васильев. Мы живем в приграничном регионе, и это выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более — народных избранников», — написал Старовойт в своем телеграм-канале.



Губернатор отметил, что не может применить к Васильеву «меры дисциплинарного воздействия» по партийной линии, поскольку тот избрался как независимый депутат. Но Старовойт напомнил, что жена Васильева — депутат от «Единой России».

«Отдельно хочется узнать, как относится к поведению Максима его супруга, действующий депутат от „Единой России“. Надеюсь, она расскажет это на комиссии по организационно-кадровой работе партии», — продолжил глава региона.

Свой пост он завершил словами: «И да, я очень зол».

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