Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 января -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Губернатор Виктор Томенко воочию увидит, что сотворил с Барнаулом снежный шторм

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проедет по Барнаулу и лично ознакомится с тем, как краевую столицу очищают от снега после шторма.

ЖКХ. Уборка снега. Благоустройство.
ЖКХ. Уборка снега. Благоустройство.
Анна Зайкова.

Как сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заместитель Виктора Томенко Денис Губин, глава региона собрал своих замов и исполняющего обязанности главы Барнаула Вячеслава Франка, чтобы обсудить вопрос уборки снега в городе и пригороде.

«Короткая встреча с коммунальщиками в администрации города и поедем по городу смотреть, что на самом деле происходит. Сразу скажу, маршрут пока не наметили, но постараемся увидеть и где чистили, и где чистят, и где не чистили», — проинформировал Губин.

Напомним, что накануне и.о. главы города оценил ситуацию в краевой столице, как сложную.

Алтайский край находится во власти стихии с 17 января.

В регионе закрыты для проезда несколько участков трасс.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость