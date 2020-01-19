Губернатор Виктор Томенко воочию увидит, что сотворил с Барнаулом снежный шторм

Как сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заместитель Виктора Томенко Денис Губин, глава региона собрал своих замов и исполняющего обязанности главы Барнаула Вячеслава Франка, чтобы обсудить вопрос уборки снега в городе и пригороде.

«Короткая встреча с коммунальщиками в администрации города и поедем по городу смотреть, что на самом деле происходит. Сразу скажу, маршрут пока не наметили, но постараемся увидеть и где чистили, и где чистят, и где не чистили», — проинформировал Губин.