Губернатор завел аккаунт в TikTok, пришел в наушниках на остановку и не смог залезть в автобус

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал в своем Instagram о том, что завел аккаунт в TikTok , где без приколов будет сообщать о проблемах края.

Дегтярев отметил, что у него часто спрашивают, почему его нет в TikTok, ведь там сейчас вся молодежь. Поэтому он решил завести аккаунт в этой соцсети.

«Сразу говорю: приколов и флешмобов не будет. Только рассказы о жизни нашего края и о моих рабочих буднях», — пояснил губернатор.

Первое проблемное видео показало ситуацию с одним из автобусных маршрутов. Для проверки Дегтярев в 7 утра пришел на остановку.

Ожидающие пожаловались на 123-й автобус. Один из пассажиров отметил, что «вчера последнего вообще не было». Губернатор назвал происходящее «скотским отношением».

«Я пришел с вами постоять подождать, а потом вызвать сюда парочку чиновников», — объяснил губернатор свое появление.

Автобус задержался, но таки прибыл к остановке, однако мест не было — люди набились битком так, что двери кое-как закрылись.

«Хочу спросить и местную администрацию, и владельцев автобусов и маршрута, и минтранс… доколе такое отношение скотское будет к людям», — сказал Дегтярев и пообещал пассажирам навести порядок.

Ранее Дегтярев решил побороть черствость чиновников «по системе кота Леопольда» — дружелюбием.