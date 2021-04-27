Губернатор завел аккаунт в TikTok, пришел в наушниках на остановку и не смог залезть в автобус

Дегтярев отметил, что у него часто спрашивают, почему его нет в TikTok, ведь там сейчас вся молодежь. Поэтому он решил завести аккаунт в этой соцсети.
«Сразу говорю: приколов и флешмобов не будет. Только рассказы о жизни нашего края и о моих рабочих буднях», — пояснил губернатор.
Первое проблемное видео показало ситуацию с одним из автобусных маршрутов. Для проверки Дегтярев в 7 утра пришел на остановку.
Ожидающие пожаловались на 123-й автобус. Один из пассажиров отметил, что «вчера последнего вообще не было». Губернатор назвал происходящее «скотским отношением».
@mikhaildegtyarev27
Пришёл на остановку. Отношение перевозчиков к пассажирам просто скотское. Ну что ж, будем «лечить» ##МихаилДегтярев ##Хабаровскийкрай ##Регион27♬ оригинальный звук - mikhaildegtyarev27
«Я пришел с вами постоять подождать, а потом вызвать сюда парочку чиновников», — объяснил губернатор свое появление.
Автобус задержался, но таки прибыл к остановке, однако мест не было — люди набились битком так, что двери кое-как закрылись.
«Хочу спросить и местную администрацию, и владельцев автобусов и маршрута, и минтранс… доколе такое отношение скотское будет к людям», — сказал Дегтярев и пообещал пассажирам навести порядок.
Ранее Дегтярев решил побороть черствость чиновников «по системе кота Леопольда» — дружелюбием.